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Mölder: eesmärk on ikkagi Eestist väljas paremini mängida

Tennis
Foto: Ken Mürk/ERR
Tennis

Tennise Eesti meistrivõistlustel selgus meeste üksikmängus uus Eesti meister. Põnevas finaalis võitis Markus Mölder Oliver Ojakääru ning teenis karjääri esimese Eesti meistritiitli.

Meeste üksikmängu finaalis krooniti esmakordselt Eesti meistriks 21-aastane Markus Mölder, kes alistas Oliver Ojakääru 6:3, 7:6. Kui avasett kulges esimese asetusega Mölderi juhtimisel, siis teises setis jagasid Mölder ja Ojakäär kordamööda geimivõite ning võitja selgus alles kiires lõppmängus.

Vahetult enne lõppmängu kutsus Mölder väljakule füsioterapeudi, sest teda häiris juba mõnda aega tunda andnud puusavigastus. "Ma olen viimase kahe nädala jooksul tundnud mõnda vigastust enda puusas ja andis natuke rohkem tunda teise seti lõpus, kuid sain õnneks tie-break'i mängitud ilusti. Ei tea, mis oleks kolmandas setis juhtunud," ütles Eesti meistriks tulnud Mölder.

Võidu üle rõõmustanud Mölder sõnas, et vaatab juba järgmiste eesmärkide poole. "Väga tore emotsioon. Ma olen kaks korda finaalis olnud, lõpuks sai ka finaal võidetud. Olen väga õnnelik, aga eesmärgid on ikkagi Eestist väljaspool paremini mängida, nii et peab veel trenni tegema ja paremaks saama," lisas ta.

Naiste üksikmängus triumfeeris kolmandat aastat järjest esireket Elena Malõgina, kes teenis Nora Olivia Adamsoni üle kindla 6:2, 6:0 võidu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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