Kontaveit: arvasin, et finaalturniirile jõudmine jääb unistuseks

"Teadsin, et mind ootab ees raske matš Simona [Halepi - toim.] vastu. Üritasin keskenduda ainult sellele, mida mina pean tegema, et võita ja lõpuks oli see täna [pühapäeva - toim.] kõige olulisem," sõnas Kontaveit WTA-le antud intervjuus.

Ühtlasi rääkis Kontaveit, et uus treener Dmitri Tursunov on andnud eestlannale uue hingamise ja teinud väljakul olemise taas nauditavaks. "Ta on aidanud mul võtta olukordi lihtsamalt. Olen tõesti nautinud väljakul olemist. Arvan, et see on olnud minu edu võti," sõnas Kontaveit.

Lisaks mainis eestlanna, et Tursunovi palkamise ajal ei mõelnud ta esikümnesse jõudmisest. "Ausalt öeldes, pärast Cincinnatis saadud kaotust Ons Jabeurile, lootsin ma kõigest mõne mängu võita. Üritasin keskenduda igale mängule, mis mul ees oli ning mitte liiga pikalt ette mõelda. Pikalt arvasin, et finaalturniirile jõudmine jääb minu jaoks unistuseks," rääkis Kontaveit.

Samuti tõdes Kontaveit, et esikümnesse jõudmine on tal olnud eesmärgiks juba mitu aastat. "See on miski, millest olen pikalt unistanud. Kui ma hakkasin tennist mängima, siis ma ei arvanud, et jõuan saja parima mängija hulka. Kui see sai tehtud, seadsin endale uued eesmärgid. Ma ei usu esikümnesse jõudmist enne, kui edetabelit oma silmadega näen," sõnas Kontaveit.