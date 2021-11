Puust ja punaseks: mis on WTA finaalturniir ja kes seal peale Kontaveidi mängivad?

Aastalõputurniir on vanem kui naiste profitennise organisatsioon ehk WTA ise – esimest korda peeti finaalturniir 1972. aasta oktoobris USA-s Boca Ratonis, WTA asutati kaheksa kuud hiljem. Tänavu toimub turniir 50. korda.

Turniiri kõigi aegade edukaim on tšehhitar Martina Navratilova, kes on finaalturniiri võitnud koguni kaheksal korral. Järgnevad sakslanna Steffi Graf ja ameeriklanna Serena Williams viie ning ameeriklanna Chris Evert nelja võiduga.

Aastate jooksul on finaalturniiri võõrustanud mitmed linnad üle maailma, näiteks Los Angeles, New York, München, Madrid, Doha, Istanbul ja Singapur. 2019. aastast sai korraldusõiguse Shenzhen ja Hiina pidanuks finaalturniiri võõrustama kümnel aastal järjest, kuid mullu jäi turniir koroonapandeemia tõttu ära ja tänavu otsustati see Hiinas kehtivate piirangute tõttu kolida Mehhikosse. Guadalajaras mängitakse 1500 m kõrgusel merepinnast väljas asuvatel kõva kattega väljakutel.

WTA karusselli kõige prestiižsemale turniirile pääsemiseks koguvad mängijad hooaja jooksul punkte ning koha tagavad käimasoleva hooaja kaheksa paremat naist. Anett Kontaveit on küll jooksvas edetabelis üheksas, kuid kuna maailma esireket, tiitlikaitsja Ashleigh Barty loobus enda kohast, pääses viimasena finaalturniirile Kontaveit. Varumängijana sõitis Mehhikosse tuneeslanna Ons Jabeur, kes pääseb väljakule siis, kui keegi peab vigastuse tõttu turniiri pooleli jätma.

Lisaks üksikmängijatele pääsevad finaalturniirile ka parimad paarismängijad. Algselt tagasid koha neli paremat paarismängutiimi, 2014. aastast aga pääsevad mängima kaheksa duot.

Aastatel 1984-1998 mängisid naised parem-viiest-süsteemis ehk tuli võita kolm setti, kuid seejärel mindi tagasi parem-kolmest-süsteemile, nagu naiste tennises tavaks. Alates 2014. aastast kannab võidukarikas naiste profitennisele aluse pannud Billie Jean Kingi nime.

Millise süsteemi järgi mängitakse?

Algselt mängis aastalõputurniiril 16 hooaja parimat naist ja mängiti turniiritabelisüsteemis. Ajaloolise esimese võidu sai Evert, kes triumfeeris kahel aastal järjest. Turniirisüsteemi hakati muutma 1976. aastast, kui võeti kasutusele ka alagrupid, kuid 1983. aastast mängiti taas turniiritabelisüsteemis. Tänapäeval loositakse kaheksa turniirile kvalifitseerunud naist kahte neljaliikmelisse alagruppi, mõlema grupi kaks paremat pääsevad poolfinaali. Praegu kehtivat süsteemi on kasutatud 2003. aastast.

Alagrupist edasipääsemiseks vaadatakse esmalt võitude arvu, seejärel mängitud matšide arvu. Juhul kui kaks mängijat on mõlemas arvestuses võrdsed, vaadatakse järgmisena omavahelisi mänge, kui aga kolm mängijat on võrdsed, võetakse appi võidetud ja kaotatud setid, vajadusel ka geimid.

Kui palju jagatakse edetabelipunkte ja auhinnaraha?

Maksimaalselt on ühel mängijal võimalik teenida finaalturniiril 1500 punkti, seda juhul kui ta ühtegi mängu ei kaota. Iga alagrupimängu eest teenib mängija 125 punkti, võidu korral lisandub sellele veel 125 punkti. Poolfinaali võit toob juurde 330 ja finaali võit 420 punkti.

Kaks aastat tagasi oli WTA finaalturniiri auhinnafond koguni 14 miljonit dollarit ja Barty teenis tennise kõigi aegade suurima võidupreemia, saades tšeki 6,4 miljonile dollarile. Sel aastal on aga kogu turniiri auhinnafond viis miljonit dollarit.

Ashleigh Barty 2019. aasta WTA finaalturniiri võidukarikaga. Autor/allikas: SCANPIX/Reuters

Kes tänavu finaalturniiril mängivad?

Nagu öeldud, tagas esimesena koha finaalturniiril maailma esireket Ashleigh Barty, kes kogus hooajaga 6411 punkti, aga austraallanna otsustas Mehhikosse reisimisest loobuda. "See oli keeruline otsus, aga pean oma keha esikohale seadma, hooajast taastuma ja Austraalia suveks tegema võimalikult tugeva ettevalmistuse," teatas Barty. "Võttes arvesse Austraaliasse naasmisel kehtivaid karantiininõudeid, ei ole ma valmis oma ettevalmistust ohtu seadma. Keskendun nüüd Austraalia suvele ja annan endast kõik, et Austraalia lahtised võita," lisas esireket.

Seega kvalifitseerusid:

1. Arina Sabalenka (Valgevene, WTA 2.) 4768 punkti

2. Barbora Krejcikova (Tšehhi, WTA 3.) 4518 punkti

3. Karolina Pliškova (Tšehhi, WTA 4.) 4036 punkti

4. Maria Sakkari (Kreeka, WTA 6.) 3341 punkti

5. Iga Swiatek (Poola, WTA 10.) 3226 punkti

6. Garbine Muguruza (Hispaania, WTA 5.) 3195 punkti

7. Paula Badosa (Hispaania, WTA 11.) 3112 punkti

8. Anett Kontaveit (Eesti, WTA 8.) 3096 punkti

Varumängija: Ons Jabeur (Tuneesia, WTA 7.) 3020 punkti

Kaheksast kvalifitseerunust koguni kuus teevad finaalturniiril debüüdi. Pliškova pääses aastalõputurniirile viiendat korda, viimasel kahel korral jõudis ta poolfinaali. Varem on finaalturniiril mänginud ka Muguruza, kelle parim tulemus tuli 2015. aastal debüüdil, kui ta jõudis nelja parema sekka.

WTA palvel hindasid finaalturniirile pääsenute mängu ja võimalusi kunagised esireketid Navratilova ja Evert, kelle kommentaarid toome ka siin ära.

Arina Sabalenka (Valgevene, WTA 2.)

Vanus: 23

2021 turniirivõite: 2 (Abu Dhabi, Madrid)

Karjääri turniirivõite: 10

2021 võidud-kaotused: 44-16

Varem finaalturniiril: debüüt

Hooaega edetabeli kümnendal real alustanud võimas valgevenelanna tõusis augustis edetabelis teiseks ja on sel kohal kindlalt püsinud. Varem vaid korra slämmiturniiril kaheksandikfinaali jõudnud Sabalenka jõudis tänavu Austraalia lahtistel taas 16 parema sekka, Wimbledonis ja USA lahtistel aga jõudis ta poolfinaali.

Sabalenka võitis hooaja avaturniiri Abu Dhabis, Stuttgardis pidi ta finaalis tunnistama maailma esireketi Ashleigh Barty 3:6, 6:0, 6:3 paremust, aga seejärel sai ta Madridis revanši, jäädes ise peale 6:0, 3:6, 6:4.

Pärast USA lahtisi võttis Sabalenka väikese pausi ja pidi naasma Indian Wellsis, kuid sinna jõudes nakatus ta koroonaviirusega ega saanud mängida. Uuesti naasis ta väljakuile oktoobri keskel Moskva turniiril, kus piirdus kahe matšiga, jäädes veerandfinaalis alla hilisemale finalistile Jekaterina Aleksandrovale.

Navratilova: "Arvestades, et väljakud on eeldatavalt aeglasemad ja mängitakse keskmäestikus, võib see tema jaoks keeruline olla, kuna ta lööb palli suhteliselt lamedalt ega jäta endale väga eksimisruumi. Üldiselt peaks ta enda hooajaga väga rahul olema, kuigi ta võib ka olla pettunud, et hoolimata kahest poolfinaalist ei õnnestunud tal slämmiturniiri võita. Aga ta jõuab sellele üha lähemale. Kaks aastat tagasi ennustasin, et ta võidab suure slämmi turniiri, usun et ta teeb seda järgmisel aastal. Finaalturniir on hea samm selles suunas."

Evert: "Tal on finaalturniirile pääsenuist kõige suurem potentsiaal. Ennustan, et tema on järgmine, kes võidab enda esimese suure slämmi turniiri. Ta on sel aastal teinud suure arengu, mitte ainult mänguliselt, vaid ka vaimse tasakaalu poole pealt. Usun, et Arina on valmis järgmist sammu tegema."

Barbora Krejcikova (Tšehhi, WTA 3.)

Vanus: 25

2021 turniirivõite: 3 (Strasbourg, Prantsusmaa lahtised, Praha)

Karjääri turniirivõite: 3

2021 võidud-kaotused: 45-14

Varem finaalturniiril: debüüt

Krejcikova aasta on olnud kõige muinasjutulikum. Veel eelmise aasta septembri lõpus paiknes ta maailma edetabelis 114. real ja nüüd on ta kolmas reket. Hooaja alguses oli ta tabelis 35. kohal ja aasta väga hästi ei alanud – enda esimesest üheksast mängust võitis ta viis. Aga siis jõudis ta Dubais finaali – karjääri teine WTA finaal nelja-aastase vaheaja järel. Seal pidi ta küll tunnistama Garbine Muguruza paremust, aga kaks kuud hiljem võitis ta Strasbourgis enda karjääri esimese WTA turniiri ja sealt edasi oli tšehhitar pidurdamatu. Prantsusmaa lahtistel tegi ta kuldse duubli, võites esmalt üksikmängu finaalis Anastassia Pavljutšenkovat 6:1, 2:6, 6:4 ning triumfeerides seejärel koos kaasmaalase Katerina Siniakovaga ka paarismängus. Seejuures enne Prantsusmaa lahtiste võitu oli tema parim tulemus slämmiturniiril kaheksandikfinaal – 2020. aastal samuti Pariisis.

Esimest korda Wimbledoni põhitabelis mängides jõudis ta kaheksandikfinaali, kus jäi alla maailma esireketile Ashleigh Bartyle, seejärel võitis ta kodumaal Prahas enda karjääri kolmanda turniiri. Tokyo olümpial kaotas ta küll üksikmängus kaheksandikfinaalis hilisemale võitjale Belinda Bencicile, kuid paarismängus võitis ta koos Siniakovaga kuldmedali. USA lahtistel jõudis esimest korda New Yorgis põhiturniiril mänginud Krejcikova veerandfinaali.

Kui olümpiat mitte arvestada, kaotas Krejcikova maikuust alates vaid maailma esimesele või teisele reketile, seda kuni oktoobrikuise Indian Wellsini, kus ta pidi kolmandas ringis tunnistama hilisema võitja Paula Badosa paremust.

Krejcikova on tänavu ainus, kes pääses finaalturniirile nii üksik- kui paarismängus.

Navratilova: "Ta on varem paarismängijana finaalturniiril käinud, see kindlasti aitab, et pole täiesti uus kogemus. Aga nüüd on ta võimeline võitma nii üksik- kui paarismängus. Meil pole WTA finaalturniiril ammu sellist mängijat olnud. Mida tema kohta öelda – ilmutus? Olin üllatunud, et tal varem üksikmängus paremini ei läinud, aga nüüd olen üllatunud, kui hästi tal on läinud. Kui oled paarismängus maailma esireket, pead olema väga hea mängija, selline asi ei juhtu kogemata. Mulle meeldib tema käitumine väljakul. Ta on rahulik ja keskendunud. Ta tunneb end väljakul igal pool mugavalt ja suudab enda mängu iga väljakukatte jaoks kohandada. Usun, et talle võivad Mehhiko tingimused sobida. Järgmise sammuna võiks ta natuke agressiivsem olla."

Evert: "See oli imeline lugu, kuidas ta Prantsusmaa lahtised võitis. Sentimentaalne. Milline enesevalitsus. Ta on suurepärane mängija, kes suudab hästi väljakut katta. Mõistagi on ta hea paarismängija, aga tore on näha, et temast on nüüd saanud ka suurepärane üksikmängija."

Karolina Pliškova (Tšehhi, WTA 4.)

Vanus: 29

2021 turniirivõite: 0

Karjääri turniirivõite: 16

2021 võidud-kaotused: 35-18

Varem finaalturniiril: 2018 ja 2019 poolfinaal, 2016 ja 2017 alagrupist edasi ei pääsenud

Pliškova hooaeg algas üsna tagasihoidlikult ja võrdlemisi ootamatute kaotustega, korduvalt osutus tema komistuskiviks ameeriklanna Jessica Pegula. Kevadel sai ta hoo sisse ja jõudis kõrgeima kategooria WTA turniiril Roomas finaali, kus jäi aga 0:6, 0:6 alla Iga Swiatekile. Wimbledonis jõudis Pliškova karjääri jooksul teist korda slämmiturniiril finaali – esimest korda sai ta sellega hakkama 2016. aastal USA lahtistel. Wimbledoni poolfinaalis pidas ta võitlusliku mängu Arina Sabalenkaga, jäädes peale 5:7, 6:4, 6:4. Finaalis pidi Pliškova aga tasavägises heitluses tunnistama maailma esireketi Ashleigh Barty 6:3, 6:7 (4), 6:3 paremust.

Augustis jõudis Pliškova taas WTA 1000 kategooria turniiril finaali, kuid kaotas Montrealis 3:6, 5:7 itaallanna Camila Giorgile. USA lahtistel jõudis ta veerandfinaali, kus jäi kahes setis alla Maria Sakkarile. Viimati mängis Pliškova oktoobri alguses Indian Wellsis, kus kaotas kolmandas ringis 3:6, 5:7 tol hetkel edetabelis 115. real paiknenud brasiillanna Beatriz Haddad Maiale.

Navratilova: "Mul on enda kaasmaalase suhtes alati kõrged lootused, aga samamoodi nagu Sabalenka puhul, ei pruugi ka talle sobida see, et mängitakse 1500 meetri kõrgusel merepinnast, need on kindlasti tema jaoks keerulised tingimused. Ja ka aeglased väljakud pole tema sõbrad. Aga siiski on see hea võimalus hooaeg ilusa tulemusega lõpetada."

Evert: "Usaldusväärne. Kogenud. Rahulik. Võimeline võitma igat turniiri, kus ta mängib. Kui võtta viimased kümme aastat, on ta parim mängija, kes pole veel slämmiturniiri võitnud."

Maria Sakkari (Kreeka, WTA 6.)

Vanus: 26

2021 turniirivõite: 0

Karjääri turniirivõite: 1

2021 võidud-kaotused: 36-18

Varem finaalturniiril: debüüt

Sakkari alustas hooaega maailma 22. reketina, kes polnud kunagi varem slämmiturniiridel kaheksandikfinaalist kaugemale jõudnud. Enda hooaja esimesel turniiril Abu Dhabis jõudis ta poolfinaali, alistades teel nii Coco Gauffi, Garbine Muguruza kui eelmise aasta Austraalia lahtiste võitja Sofia Kenini. Austraalia lahtiste eelturniiril pidas ta poolfinaalis võitlusliku lahingu Anett Kontaveidiga, jäädes lõpuks otsustavas setis alla 9:11.

Kõrgeima kategooria WTA turniiril Miamis alistas ta heas hoos Jessica Pegula ning seejärel suisa 6:0, 6:4 tol hetkel edetabelis teisel kohal olnud Naomi Osaka, poolfinaalis pidi ta äärmiselt tasavägises heitluses tunnistama Bianca Andreescu paremust. Prantsusmaa lahtistel lõpetas Sakkari tiitlikaitsja Iga Swiateki teekonna, saades poolatarist veerandfinaalis 6:4, 6:4 jagu. Enda karjääri esimeses slämmiturniiri poolfinaalis jäi ta 5:7, 6:4, 7:9 alla hilisemale võitjale Barbora Krejcikovale. Sarnane muster kordus ka USA lahtistel – Sakkari jõudis taa poolfinaali, alistades teiste seas Petra Kvitova, 2019. aasta US Openi tšempioni Andreescu ja Karolina Pliškova, kuid poolfinaalis jäi ta 1:6, 4:6 alla hilisemale võitjale Emma Raducanule. Pärast seda jõudis Sakkari veel Ostravas finaali, kus kaotas 2:6, 5:7 Kontaveidile.

Sakkari on esimene kreeklanna, kes jõudnud maailma edetabelis esikümnesse.

Navratilova: "Läbimurdeaasta. Ta on kõvasti enda mängu parandanud, muutunud proaktiivsemaks, samuti on ta oluliselt enesekindlam. Maria oli väga hea kaitsemängija ja see aitas teda edasi, aga nüüd on ta ka ise hakanud rohkem ründama. Mulle avaldab tema võitlejahing väga muljet. Ta võib enda suhtumisega inimesi hirmutada. Ta mängib ja käitub alati niimoodi, nagu oleks juba mängu võitnud. Tal on võimsad löögid ja kuna ta oskab ka kaitsta, võib tal väga hästi minna."

Evert: "Ta on inimdünamo. Ta on täiesti eriline. Täiesti uskumatu spordianne. Tema liikumine ja füüsiline vorm. Ta on küll ise väike, aga löögid on väga võimsad. Ta on tohutult agressiivne. Ta on võimeline kõiki võitma."

Iga Swiatek (Poola, WTA 10.)

Vanus: 20

2021 turniirivõite: 2 (Adelaide, Rooma)

Karjääri turniirivõite: 3

2021 võidud-kaotused: 35-13

Varem finaalturniiril: debüüt

2020. aasta Prantsusmaa lahtiste üllatusliku võiduga tennisetaevasse tõusnud Swiatek alustas hooaega suurepäraselt, jõudes Austraalia lahtistel kaheksandikfinaali ning teenides seejärel Adelaide'is enda karjääri teise turniirivõidu, alistades finaalis kindlalt Belinda Bencici. Erakordses hoos oli Swiatek kõrgeima kategooria WTA turniiril Roomas, kus ta alistas teel võiduni Barbora Krejcikova ja Elina Svitolina ning finaalis mängis Karolina Pliškova vaid 46 minutiga 6:0, 6:0 üle.

Swiatek oli sel hooajal ainus naine, kes jõudis igal slämmiturniiril teise nädalasse – Austraalia lahtistel, Wimbledonis ja USA lahtistel jõudis ta kaheksandikfinaali, Prantsusmaa lahtistel veerandfinaali. Septembris tõusis ta karjääri kõrgeimale edetabelikohale, kerkides neljandaks.

Navratilova: "Ta võitis aasta ja kuu tagasi väga ootamatult Prantsusmaa lahtisted, aga on tänavuste tulemustega end taas tõestanud. Tal on kõrge tennise IQ. Usun, et tema eestkäe kaetud löök võib keskmäestikus teistele palju pahandust tekitada. See oleks ilus lõpp tema hooajale."

Evert: "Ta alles otsib enda õiget mänguvormi. Aga mul on kõvasti usku, et ta jõuab selleni. Ta on väga muljetavaldav, lihtsalt tänavune hooaeg on olnud natuke üles-alla. Ma ei ole näinud neid kõrgusi, kus teda kujutasin pärast eelmise aasta Prantsusmaa lahtiste võitu. Ta on pidanud päris palju pingetega maadlema ja ma arvan, et see on teda mõjutanud. Aga kui ta leiab mänguvormi üles, on ta suurepärane."

Garbine Muguruza (Hispaania, WTA 5.)

Vanus: 28

2021 turniirivõite: 2 (Dubai, Chicago)

Karjääri turniirivõite: 9

2021 võidud-kaotused: 38-16

Varem finaalturniiril: 2015 poolfinaal, 2016 ja 2017 alagrupist edasi ei pääsenud

Muguruza alustas hooaega suurepäraselt, jõudes Austraalia lahtiste eelturniiril finaali, Austraalia lahtistel kaheksandikfinaali, Dohas finaali ning seejärel triumfeerides Dubais – 23 mängust võitis ta 19. Seejärel aga peatas vigastus hispaanlanna hoo, jättes ta mõneks ajaks väljakutelt eemale.

Wimbledoni järel tõusis Muguruza tagasi esikümnesse. Olümpial jõudis ta veerandfinaali ja USA lahtistel kaheksandikfinaali ning seejärel võttis ta Chicagos hooaja teise turniirivõidu, alistades finaalis Ons Jabeuri kolmes setis, seejuures otsustava seti võitis ta 6:0. Pärast Chicagot pole tal aga nii hästi läinud – Indian Wellsis piirdus ta ühe matšiga, Moskvas kahega, jäädes veerandfinaalis Kontaveidile alla kindlalt 1:6, 1:6.

Navratilova: "Võitnud mitu suure slämmi turniiri, aga WTA finaalturniiril pole veel säravaimate tulemusteni jõudnud. Mõistagi on ta heal päeval võimeline kõiki võitma. Ta suudab igal väljakukattel võita, aga tal pole stabiilsust olnud. Kui ta on terve, võib ta olla väga ohtlik, sest ta on kõiki teisi võitnud."

Evert: "Garbinel on terviklik mäng. Ta on tugev. Kui ta on hoos, võib ta jõuda sellise enesekindluse tasemeni, mida teistel ei ole. Aga tal on tervise ja närvide tõttu olnud tagasilööke. Seetõttu ongi küsimus, milline Garbi finaalturniirile tuleb."

Paula Badosa (Hispaania, WTA 11.)

Vanus: 23

2021 turniirivõite: 2 (Belgrad, Indian Wells)

Karjääri turniirivõite: 2

2021 võidud-kaotused: 41-15

Varem finaalturniiril: debüüt

Badosa alustas hooaega maailma 70. reketina, aga võit kõrgeima taseme kategooria WTA turniiril Indian Wellsis tõstis ta esikümne piirimaile.

Pärast tagasihoidlikku hooaja algust jõudis Badosa Lyonis poolfinaali ning liivahooaja alates lõi ta tõeliselt õide – Charlestonis jõudis ta poolfinaali, alistades teel toona 12. kohal paiknenud Belinda Bencici ning maailma esireketi Ashleigh Barty, järgnes poolfinaal kõrgetasemelisel Madridi turniiril, kus ta sai taas Bencicist jagu, aga jäi siis alla Bartyle. Pärast Madridi võttis ta Belgradis enda esimese WTA turniirivõidu ning seejärel jõudis Prantsusmaa lahtistel veerandfinaali – karjääri esimene ja seni ainus slämmiturniiri veerandfinaal.

Koroonapandeemia tõttu oktoobrisse kolitud Indian Wellsi turniiril alistas ta teiste seas Barbora Krejcikova, Angelique Kerberi, Ons Jabeuri ning sai väga kõrgetasemelises finaalis 7:6 (5), 2:6, 7:6 (2) jagu Viktoria Azarenkast.

Navratilova: "Talle meeldivad aeglasemad väljakud. Tal on mitu suurt relva: tugev serv, võimas eestkäsi, hea tagakäsi. Ta liigub hästi, mängib hästi võrgus ja pärast Indian Wellsi võitu on ta kindlasti ka enesekindel. Aga kes teab, kuidas debütandid harjumatu mängusüsteemiga kohanevad. Usun, et Paulal läheb hästi."

Evert: "Kaljukindel. Tal pole ühte kindlat relva, aga ta liigub uskumatult hästi. Tal on kõrge tennise IQ, teab väga hästi, kuidas punkte mängida. Kindlasti saab ta iga võiduga enesekindlust juurde."

Anett Kontaveit (Eesti, WTA 8.)

Vanus: 25

2021 turniirivõite: 4 (Cleveland, Ostrava, Moskva, Cluj-Napoca)

Karjääri turniirivõite: 5

2021 võidud-kaotused: 45-15

Varem finaalturniiril: debüüt

Veel augustis tundus Eesti esireketi pääs finaalturniirile helesinise unistusena. Kevadel senise treeneri Nigel Searsiga koostöö lõpetanud oli neli turniiri järjest kaotanud avaringis. Augusti keskel alustas ta koostööd Sabalenka eelmise treeneri Dmitri Tursunoviga. Esimene ühine turniir oli Cincinnatis, kus Kontaveit jäi kolmes setis alla Ons Jabeurile. "Pärast seda kui seal Onsile kaotasin, lootsin, et suudan ülejäänud hooaja jooksul lihtsalt mõne mängu võita," tunnistas Kontaveit pärast hooaja neljandat turniirivõitu.

Kontaveidi imeline hooaja lõpp algas Clevelandis, kus ta kaotas avaringis Lauren Davisele esimese seti 1:6, aga võitis kaks järgmist 6:0. See sillutas tee esimese triumfini Tursunoviga, tuues Kontaveidile nelja-aastase vaheaja järel taas WTA turniirivõidu. Kümne nädala jooksul võitis Kontaveit lõpuks neli WTA turniiri, seejuures võitis ta enda 28 matšist 26, ta on võitnud kümme mängu järjest. Selle hullumeelse lõpuga napsas ta Jabeuri ees viimasena koha finaalturniiril.

Kõige muljetavaldavam oli Kontaveidi võit Ostravas, kus ta teel triumfini alistas Paula Badosa, valitseva olümpiavõitja Belinda Bencici, Petra Kvitova ning Maria Sakkari. Moskvas sai ta hooaja teise võidu top5 mängija üle, alistades ülikindlalt 6:1, 6:1 Garbine Muguruza.

Navratilova: "Kahtlemata viimase nelja kuu kõige kuumem mängija. Koostöö treener Dmitri Tursunoviga on teda ilmselgelt palju aidanud. Ta näib olevat vabam ja ei tundu enda mängus enam nii raamides. Nad sobivad hästi kokku. Ma arvan, et ta võidab selle turniiri."

Evert: "Saan siinkohal endale seljale patsutada, sest mulle on ta mäng alati meeldinud. Kolm aastat tagasi, kui teda esimest korda analüüsisin, imestasin, miks ta rohkem ei võida. Ta silmad säravad ning ta liigub väljakul kui välk. Need kaks asja on tema mängu edasi viinud."

Omavaheliste mängude seis ülejäänud osalejatega:

Kontaveit – Sabalenka 0:4

Kontaveit – Krejcikova 0:0

Kontaveit – Pliškova 0:3

Kontaveit – Sakkari 5:6

Kontaveit – Swiatek 2:2

Kontaveit – Muguruza 2:2

Kontaveit – Badosa 1:0

Hooaja statistika

Turniirivõitude arvestuses oli tänavu edukaim Barty, kes triumfeeris üksikmängus viiel turniiril, talle järgnevad Kontaveit nelja ja Krejcikova kolme võiduga.

Enim mänge on võitnud Jabeur, kellel on kirjas 48 võitu ja 19 kaotust. Järgnevad Krejcikova 45 võidu ja 14 kaotusega ning Kontaveit 45 võidu ja 15 kaotusega. Kõva kattega väljakul on Kontaveit tänavu võitnud 36 (!) ja kaotanud vaid üheksa mängul, Krejcikoval on sel väljakukattel kirjas 25 võitu ja üheksa kaotust.

Enim ässasid on sel hooajal servinud Pliškova – 364. Järgnevad Sabalenka 338 ja Barty 325 ässaga, Kontaveit on selles arvestuses 205 ässaga 11.

Samas on Sabalenka kõige rohkem topeltvigadega patustanud – neid on valgevenelanna teinud koguni 296. Finaalturniiril osalejaist on selles arvestuses järgmised Badosa 284 ja Pliškova 272 topeltveaga.

Esimese servi õnnestumisprotsent:

1. Muguruza 66,6

2. Badosa 65,2

3. Pliškova 62,3

4. Kontaveit 61,4

5. Sabalenka 59,3

6. Krejcikova 59,7

7. Sakkari 57,7

8. Swiatek 57,6

Võidetud punkte esimeselt servilt (%):

1. Sabalenka 71,4

2. Pliškova 70,3

3. Krejcikova 69,4

4. Sakkari 69,3

5. Swiatek 69,3

6. Badosa 68,5

7. Kontaveit 68,2

8. Muguruza 66,1

Võidetud tõrjepunktid (%):

1. Muguruza 46,3

2. Kontaveit 46

3. Swiatek 45,4

4. Badosa 45,3

5. Sakkari 45,1

6. Krejcikova 45

7. Sabalenka 44,9

8. Pliškova 42,6

Võidetud tõrjegeimid (%):

1. Muguruza 43,1

2. Kontaveit 40,5

3. Swiatek 39,6

4. Krejcikova 39,1

5. Sakkari 38,9

6. Sabalenka 38,7

7. Badosa 38,7

8. Pliškova 34,4

Realiseeritud murdepallid (%):

1. Kontaveit 49,9

2. Sabalenka 49,5

3. Muguruza 47,5

4. Krejcikova 46,6

5. Badosa 45,9

6. Pliškova 43,8

7. Sakkari 43

8. Swiatek 42

Enim 6:0 setivõite sel hooajal:

Muguruzal 10

Kontaveidil 8

Swiatekil ja Krejcikoval 7

Enim 0:6 setikaotusi sel hooajal:

Pliškova 4

Sabalenka 3

Enim 7:6 setivõite sel hooajal:

Badosa 11

Sabalenka 8

Pliškova ja Krejcikova 7

Muguruza 6

Enim 6:7 setikaotusi sel hooajal:

Badosa 8

Pliškova, Sakkari ja Krejcikova 6