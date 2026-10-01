Rootsi jalgpallikoondist kimbutab haigustelaine

Rootsi jalgpallikoondis jäi enne Rahvuste liiga mängu Bosnia ja Hertsegoviinaga ilma viiest mängijast, kes haigestusid.

Esmalt jäi Rootsi ilma ründaja Alexander Isakist, kes sai mängus Rumeeniaga vigastada ning lahkus koondise juurest. Seejärel tabas aga peatreener Graham Potterit suurem mure: koondist kimbutab haigustelaine, haigestunud on Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustaf Lagerbielke, Elliot Stroud ja Patrik Walemark.

"Oleme kasutusele võtnud ettevaatusabinõud, et rohkem keegi ei nakatuks ning jälgime haigestunud mängijate tervist," kommenteeris koondise arst Jonas Werner.

Ükski viiest haigestunud mehest Bosniasse ei reisinud, Stroudi ja Walemarki osas on juba ka kindel, et nemad ei saa kindlasti kaasa teha ka esmaspäevases võõrsilmängus Rumeeniaga.

Kolmapäeval liitus koondisega Eric Smith ning neljapäeval kutsus Potter koondisesse ka Felix Beijmo, Samuel Dahli, Hugo Bolini ja Ken Sema.

Rahvuste liigat kodus kahe võiduga alustanud ja B-tasemel neljandat alagruppi juhtiv Rootsi läheb reedel Zenicas vastamisi Bosnia ja Hertsegoviinaga ning esmaspäeval Bukarestis Rumeeniaga.