Kontaveit: viimased kuud on olnud imelised

Cluj-Napoca turniiri finaalis alistas ta kohaliku iidoli Simona Halepi 6:2, 6:3. "Olen sõnatu. See nädal oli minu jaoks uskumatu," lausus Kontaveit auhinnakõnes.

"Simona, ma olen sulle nii palju aastaid alt üles vaadanud ja sa oled olnud mu eeskuju. Oled mind nii palju võitnud ja mul on au sinuga väljakut jagada."

Ühtlasi vabandas Kontaveit oma hea sõbranna Ons Jabeuri ees, kellelt ta finaalturniiri pileti napsas. "Loodetavasti järgmisel aastal oleme mõlemad aastalõputurniiril," lisas eestlanna.

Kontaveit tänas ka kõiki asjaosalisi, kes teda on selle saavutuseni aidanud. Teiste seas ka treener Dmitri Tursunovi, kelle hoolealuseks ta alles loetud kuud tagasi sai. "Viimased kuud on olnud imelised. Suur tänu, et oled siin minuga," ütles Kontaveit.

Finaalis Kontaveidile kaotanud Halep tunnustas vastast. "Anett, sa purustasid mu. Palju õnne WTA aastalõputurniirile pääsemise eest!" õnnitles rumeenlanna.

"Sa väärid seal olemist ja sul oli imeline aasta. Kõigepealt aga naudi seda, sest see on väga eriline päev."

WTA aastalõputurniir peetakse Guadalajaras 10.-17. novembrini.