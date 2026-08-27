Lajal: suudan taset hoida mitu nädalat järjest, mitte ainult üks nädal korraga

Lajali tänavune suure slämmi hooaeg sai nukra lõpu, kui USA lahtiste meistrivõistluste kvalifikatsiooni avaringis jäi ta alla 16-aastasele ameeriklasele Jordan Leele. "Otsustavaks sai see, et ma ei tulnud ise piisavalt hästi momendiga ja emotsioonidega toime. Selle taha arvan, et jäigi. Loomulikult noor poiss mängis väga hästi, aga mina ise olen see, kes kaotas," selgitas Eesti esireket ERR-ile.

Kui varasema kolme aasta jooksul on Lajal võitnud kuus suure slämmi turniiri matši, siis tänavu ei õnnestunud võita ühtegi. Aasta alguses kimbutas teda ka vigastus, mille tõttu liivahooajal piirdus ta vaid Prantsusmaa lahtistega.

"Ma ei mõtleks liiga palju üle. Aasta alguses oli natukene keerulisemaid momente. Ma ei mänginud hästi ja siis tulid veel vigastused peale seda. Prantsusmaa lahtistel ma ei olnud lihtsalt liiva peal mänginud ja vastane oli ka tugev. Aga peale selle ma ei ütleks, et mingi muu asja taha jääb. Lihtsalt nendel momentidel ei mänginud piisavalt hästi. Ei mänginud oma taset välja. Sel aastal läks nii, aga järgmisel aastal paremini," lubas Lajal.

"Eks ikka suurtel slämmidel on rohkem pinget. See on suurem turniir, neli tükki aastas, et kõik see emotsioon on teistsugune. Aga sel aastal, ma ütlen ausalt, et kuidagi ei mänginud hästi, sattusid naljakad momendid vigastuste või mõne muu asjaga slämmide ajaks, et selle pärast ei tulnud sel aastal nii häid tulemusi," lisas ta.

Mark Lajal Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Lajal on praeguseks saavutanud füüsiliselt hea vormi. "Aasta algust mõjutasid vigastused rohkem. Siis oli probleeme, ei saanud mängida paar kuud. Aprillist saadik on kõik väga hästi olnud ja keha on terve. Muruhooajal tuli paar asja, aga ka nendest olen lahti saanud, nii et kõik on positiivne."

Sellest kõigest hoolimata on Lajalil senisest hooajast kaasa võtta ka positiivset. Kaks nädalat tagasi jõudis ta Cincinnatis esimest korda oma karjääris kõrgeima kategooria turniiri põhitabelisse. Enne seda mängis ta kahe nädala sees kahes Challengeri tunriiri finaalis.

"Ma võtan neid [turniire] väga positiivselt. Loomulikult ei tulnud Challengeri tiitleid. Tuli kaks finaali, aga minu jaoks väga positiivne. Näitan, et suudan taset hoida mitu nädalat järjest, mitte ainult üks nädal korraga. Olen väga palju edasi läinud sellega. Kogu suvi, mis ma mängisin ja kõik see tase, mis ma näitasin, oli väga kõrge. Võtan seda kõike ainult positiivselt," märkis Lajal.

Mark Lajal Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

23-aastane Lajal on olnud juba veidi rohkem kui neli aastat Eesti meeste esireket, tänavu juulis hõivas selle koha nädalaks Daniil Glinka. Lajalile annab see vaid motivatsiooni juurde. Hetkel on ta maailma edetabelis Glinkast neli kohta eespool.

"See, et meil on Eestist, nii väiksest riigist, kaks nii head mängijat, mõlemad top 160 sees, on väga-väga positiivne meile mõlemale ja Eestile. See annab mulle ainult tahet paremaks saada. Arvan, et Daniilile ka. Paremat momenti Eesti tennises annab tahta ja arvan, et me mõlemad läheme ainult kõrgemale. Mida kõrgemale me koos jõuame, seda parem on Eesti tennisele," ütles Lajal.