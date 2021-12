Tursunov: on tähtis mõista, et Kontaveidi aastalõpu edu on anomaalia

Mängijana maailma edetabelis 20. kohale jõudnud ja Venemaal 2006. aastal Davis Cupi võita aidanud Tursunov hakkas Kontaveidiga koostööd tegema augusti keskpaigast. Seejärel teenis eestlanna neli turniirivõitu, kerkis maailma edetabelis esikümnesse ja pääses WTA aastalõputurniirile, kus kaotas finaalis Garbine Muguruzale.

"Ta hakkas õigetel hetkedel agressiivsemalt mängima ja muutus ühtlasi kannatlikumaks. Ta ei taha enam iga hinna eest pallivahetusi võimalikult kiiresti lõpetada," rääkis Tursunov intervjuus Venemaa ajalehele Vedomosti.

"Kõik mängijad - kaasa arvatud Arina ja Anett - sulguvad teatud hetkedel ja ei taha sinuga enda probleeme jagada. See on normaalne, nii on kõigi inimestega. Mõnikord tunnen treenerina, et arutame probleemi ja see laheneb lihtsalt: aga reaalsus on keerulisem, mõnikord ei taha inimene lihtsalt mõnest teemast rääkida või ei ole selleks valmis," jätkas Tursunov.

"Kõige tähtsam on aru saada, et aasta lõpus saavutatud tulemused on anomaalia. See ei tähenda üldse, nagu ta oleks halvasti mänginud, ta saavutas lihtsalt hea hoo. Tänu võitudele kasvatas Anett enesekindlust ja lõpetas tähtsate pallivahetuste ajal muretsemise," lisas 38-aastane venelane. "Psühholoogiliselt on lihtsam mängida pärast kolme turniirivõitu kui pärast viit kaotust. Enesekindlus võib kaduda ja siis on vaja isiksust näidata. Mitmed mängijad ei saa sellega hakkama. Enamikel tennisistidel puudub võime tõusude ja mõõnadega kohaneda, võime edu ja altminekute allikaid analüüsida."

Ühtlasi küsiti Tursunovilt tennisetreenerite palga kohta, kuigi oma tasu ei soovinud ta avaldada. "Tuuril on väga erinevad palgad. Kui treener saab nädala eest tuhat dollarit, ei ole see tõsine summa. Mõned mängijad maksavad pöörast raha: 7000-8000 dollarit nädalas. Üldiselt on tennisetreenerite palgad nominaalsed, palju huvitavamad on boonused selle eest, kui mängija esineb hästi. Ka sel juhul on tasu erinev, mõnikord kuni 30 protsenti auhinnarahast. Mõned treenerid reisivad üldse kaasa ilma palgata, aga nõuavad auhinnarahast märkimisväärset protsenti," selgitas Tursunov.