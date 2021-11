Navratilova: Kontaveit võidab WTA finaalturniiri

"Kontaveit on viimase nelja kuu kõige kuumem mängija. Koostöö treener Dmitri Tursunoviga on teda palju aidanud. Ta näib olevat vabam ja ei tundu enda mängus enam nii raamides. Nad sobivad hästi kokku. Ma arvan, et ta võidab selle turniiri," lausus karjääri jooksul 18 suure slämmi turniiri võitnud Navratilova.

"Ma saan siinkohal endale seljale patsutada, sest mulle on ta mäng alati meeldinud. Kolm aastat tagasi, kui ma teda esimest korda analüüsisin, imestasin, et miks ta rohkem ei võida. Ta silmad säravad ning ta liigub väljakul kui välk. Need kaks asja on tema mängu kiirendanud," lisas 1972. aastal esimese WTA finaalturniiri võitnud Evert.

Evert ja Navratilova arvasid, et keskmäestiku hõredama õhu ja Guadalajara väljakukatte aeglase põrke tõttu on valgevenelanna Arina Sabalenka ja tšehhitari Karolina Pliškova võiduvõimalused väikesed. Mures olid legendid ka hispaanlanna Garbine Muguruza ja poolatari Iga Swiateki pärast, kes ei ole viimasel ajal näidanud stabiilset mängu.

Eelmainitutele lisaks osalevad WTA finaalturniiril ka hispaanlanna Paula Badosa, kreeklanna Maria Sakkari ja tšehhitar Barbora Krejcikova.