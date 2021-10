Kontaveit: ma ei ole endalt midagi erilist oodanud, see on aidanud mänge nautida

"Sellise tuulega pole võimalik kõige ilusamat tennist mängida. Aga tingimused olid mõlemale võrdsed," ütles Kontaveit Delfile. "Ma ei tunne praegu veel erilist survet. Mängisin täna vastasega, kes kaitses tiitlit ja kellel oli rohkem pinget peal kui minul. Eks homses mängus ole võib-olla mul rohkem pingeid, aga see paistab homme. Ma ei ole endalt üldiselt midagi erilist oodanud, mis on mul aidanud rohkem mänge nautida ja protsessis sees olla, mitte tulemustele mõelda."

Kaheksandikfinaalis läheb Kontaveit vastamisi n-ö õnneliku kaotajana põhitabelisse pääsenud brasiillanna Beatriz Haddad Maiaga (WTA 115.), kes alistas turniiril esimesena asetatud tšehhitari Karolina Pliškova (WTA 3.) 6:3, 7:5.

Profikarussellil pole eakaaslased Kontaveit ja Haddad Maia kunagi omavahel mänginud, küll aga olid nad üheksa aastat tagasi vastamisi juunioridena, kui Kontaveit jäi Wimbledoni noorteturniiri avaringis 4:6, 6:3, 6:1 peale.

"Ta on pidanud väga hästi mängima, et neljandasse ringi jõuda. Kedagi ei tohi alahinnata. Noorte eas me küll mängisime, aga see on peaaegu 10 aastat tagasi – sellele väga toetuda ei ole mõtet," sõnas Kontaveit.

Kontaveidi ja Haddad Maia kohtumine on kavas 4. väljaku viimase matšina, mis algab Eesti aja järgi kõige varem kolmapäeva varahommikul kell 4.