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Maailma 11. reket tõmbas hooajale varakult joone alla

Tennis
Amanda Anisimova.
Amanda Anisimova. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Tennis

USA tennisist Amanda Anisimova (WTA 11.) andis teada, et peab kroonilise randmevigastuse tõttu hooaja varakult lõpetama.

Anisimova käis viimati väljakul USA lahtistel meistrivõistlustel, kus kaotas kolmandas ringis üllatuslikult Austria lipu all mängivale venelannale Anastassia Potapovale.

Aasta viimase slämmiturniiri järel oleks Anisimova pidanud mängima nii eelmisel nädalal Singapuris kui ka kolmapäeval Pekingis algaval kõrgeima kategooria WTA turniiril, kus ta möödunud aastal võidutses.

"Pean hooajale punkti panema. Sain jälle randmevigastuse. Nüüd on aeg terveks saada, end koguda ja näeme taas 2027. aastal," kirjutas Anisimova esmaspäeval Instagramis.

Anisimova asemel pääses Pekingi turniiril põhitabelisse Armeenia esindaja Alina Tšarajeva (WTA 118.). Lisaks Anisimovale jäävad tippmängijatest erinevatel põhjustel eemale Jessica Pegula (WTA 3.), Marta Kostjuk (WTA 10.) ja Sorana Cirstea (WTA 16.).

Anisimova senine hooaeg on kulgenud üle kivide ja kändude. Kui möödunud aastal jõudis ta Wimbledonis ja USA lahtistel finaali ning tõusis maailma edetabelis koguni kolmandale kohale, siis tänavu on tema parimad tulemused pärit hooaja esimesest poolest, kui jõudis Austraalia lahtistel veerandfinaali ja Dubai kõrgeima kategooria WTA turniiril poolfinaali.

Toimetaja: Henrik Laever

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