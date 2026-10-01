Thierry Neuville plaanib vaheaastat: praegu tundub selleks parim aeg

"Ma ei usu, et mul täishooaeg plaanis on," sõnas 2024. aasta autoralli maailmameister Thierry Neuville järgmise hooaja osas.

Kolmest praegusest tippklassi tiimist on enim küsimärke Hyundai kohal. Kui Toyota arendab uut WC27 masinat ja M-Sport Rally2-WRC-Kit'i, siis Hyundai on panused pannud praeguse Hyundai i20 Rally2 arendustöösse. Seega on selge, et Hyundai 2027. aastal kõrgeimas klassis ei võistle, kirjutab Delfi.

Kuigi Neuville loodab pikema tuleviku veel Hyundai'ga siduda, siis järgmiseks aastaks plaanib ta aja maha võtmist. "Ma ei usu, et mul täishooaeg praegu plaanis on," rääkis ta Delfile antud intervjuus. "Kui millalgi on vaja samm tagasi teha ja end koguda, siis praegu on ilmselt parim aeg. Saan aja maha võtta ning mõelda, mida teha tahan. Praegu on tegelikult väga muutusterohke aeg."