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Tiitlikaitsja Alcaraz alustas Tokyos raske võiduga

Tennis
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Tennis

Mullu Tokyo ATP turniiri võitnud maailma kolmas reket Carlos Alcaraz alustas tänavust turniiri keerulise mänguga.

Turniiril esimesena asetatud Alcarazil kulus veidi üle kahe ja poole tunni, et alistada ameeriklane Alex Michelsen (ATP 34.) 7:6 (1), 4:6, 6:1.

"Ma ei olnud saanud vihma tõttu väljas harjutada, alles hommikuse soojenduse sain õues teha. Ma polnud ammu õues mänginud, nii et see oli üsna teistsugune," selgitas Alcaraz, kes eelmisel nädalal aitas Euroopa koondise Londonis sisetingimustes peetud Laveri karikaturniiril võiduni. "Väljak on pisut aeglasem kui siseväljakud, nii et see oli pisut veider, kui püüdsin sellega kohaneda. See oli natuke häiriv, et ma ei suutnud enda mängu mängida."

"See oli üsna keeruline mäng, aga olen õnnelik, et sain lõpuks aru, kuidas pean mängima ja suutsin võita," rõõmustas ta. "See oli väga tähtis, et sain selle tunde kätte, sest tean nüüd, mis pean järgmistes mängudes tegema."

Teises ringis läheb Alcaraz vastamisi itaallase Matteo Arnaliga (ATP 37.), kes sai suletud katuse all peetud mängud 2:6, 6:4, 6:4 jagu endisest juunioride maailma esireketist, vabapääsmega turniirile saanud 20-aastasest jaapanlasest Rei Sakamotost.

Sel nädalal Hiinas Chengdus karjääri teise turniirivõidu saanud Hispaania esindaja Alejandro Davidovich Fokina (ATP 28.) piirdus Tokyos ühe mänguga, jäädes 6:1, 6:7 (2), 4:6 alla itaallasele Matteo Berrettinile (ATP 47.).

Turniiril neljandana paigutatud hispaanlane Rafael Jodar (ATP 13.) pidi tunnistama läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud Paraguay mängija Adolfo Daniel Vallejo (ATP 56.) 6:1, 6:3 paremust.

Toimetaja: Maarja Värv

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