Taas võidu võtnud Kontaveit tagas koha WTA finaalturniiril

Kontaveit on kolmas naistennisist, kes suutnud sel hooajal kaks järjestikust võitu võtta, ühtekokku on eestlanna sel hooajal võitnud nüüd neli WTA turniiri. Sisetingimustes on ta võitnud 15 mängu järjest, üldse on ta enda viimasest 28 matšist võitnud 26, neist kümme järjest.

Uue nädala maailma edetabelis tõuseb Kontaveit kaheksandale kohale.

Varasemad kolm omavahelist kohtumist Halepile settigi võitmata kaotanud Kontaveit päästis finaalis avasetis kolmandas geimis murdepalli ja murdis siis hoopis ise Halepi servi, lõpuks võitis ta neli geimi järjest, asudes kahe murdega 5:1 juhtima. Seejärel kaotas Kontaveit küll enda pallingugeimi, aga murdis siis uuesti ja võitis seti 6:2.

Teises setis murdis Halep kohe nulliga Kontaveidi servigeimi ja läks 2:0 ette, aga Kontaveit võitis siis viis geimi järjest ja läks 5:2 ette. Halepi servil oli Kontaveidil kolm matšpalli, aga rumeenlanna suutis kõik päästa. Kontaveiti see verest välja ei löönud ja eestlanna võitis enda servigeimi punktigi loovutamata, jäädes teises setis peale 6:3.

Kontaveit võitis äralöökidest 21 ja Halep vaid üheksa punkti, lihtvigu kogunes eestlannal 28 ja rumeenlannal 29. Mängitud punktidest võitis Kontaveit 64 ja Halep 46.

Kontaveit servis kaks ässa ja tegi ühe topeltvea, Halep sai kirja kolm ässa ja neli topeltviga. Esimese servi õnnestumisprotsent oli Kontaveidil 66 ja Halepil 57.

Kontaveit realiseeris 11 murdevõimalusest viis, Halep suutis kolmest murdepallist ära kasutada kaks.

Kohtumine kestis tund ja kümme minutit.

MÄNGU KÄIK:

Enne mängu:

Kontaveidil pole mängus mitte üksnes turniirivõit, vaid ka koht WTA finaalturniiril – praegu on eestlanna esimesena joone all ja ta sõidaks Mehhikos peetavale aastalõputurniirile varumängijana, kuid turniirivõit tõstaks ta nende kaheksa parema sekka, kes finaalturniiril mängivad. Lisaks tõuseks Kontaveit turniirivõiduga maailma edetabelis esimese Eesti tennisistina esikümnesse.

Kuigi maailma edetabelis on Halep langenud Kontaveidist tahapoole, on rumeenlannal turniiril kõrgeim asetus ja Kontaveit on 2. paigutusega, seda seetõttu, et asetused pandi paika üle-eelmise nädala edetabeli põhjal ja siis oli Kontaveit 20.

Halep ja Kontaveit on mõlemad senise turniiri läbinud settigi kaotamata. Seejuures Halep, kes teise ringi kohtumises tegi seljale liiga, on nelja mänguga kaotanud vaid 12 geimi: avaringis alistas ta 6:1, 6:2 kaasmaalanna Gabriela Ruse (WTA 85.), teises ringis sai 6:4, 6:2 jagu venelanna Varvara Gratšjovast (WTA 81), veerandfinaalis oli 6:1, 6:1 parem kaasmaalanna Jaqueline Cristianist ning poolfinaalis võitis 6:0, 6:1 ukrainlanna Marta Kostjukki (WTA 55.).

Kontaveit seevastu on vastastele loovutanud 24 geimi: avaringis alistas ta serblanna Aleksandra Krunici (WTA 140.) 6:3, 7:5, seejärel belglanna Alison van Uytvancki (WTA 61.) 6:3, 6:4 ja veerandfinaalis ukrainlanna Anhelina Kalinina (WTA 59.) 6:3, 6:1, poolfinaalis oli Kontaveit 6:3, 6:2 parem Eesti juurtega rootslanna Rebecca Petersonist (WTA 99.).

Tänavu sügisel sisetingimustes kaks turniiri – Ostravas ja Moskvas – võitnud Kontaveit on nüüd sees võitnud 14 mängu järjest, üldse on ta enda viimasest 27 matšist võitnud 25, neist üheksa järjest. Kontaveidile on see tänavu juba kuues WTA finaal ja tal on kolm turniirivõitu, veebruarikuine finaal Melbourne'is jäeti ajapuudusel mängimata. Suurema osa tänavusest aastast vigastusega võidelnud Halepile on see aga hooaja esimene finaal, seejuures on ta nüüd 12. järjestikusel hooajal vähemalt korra WTA finaali jõudnud. See on tema karjääri 40. WTA finaal, varasemast on tal kirjas 22 võitu ja 17 teist kohta. Kodumaal on rumeenlanna varem kahel korral võitnud – 2014. ja 2016. aastal võidutses ta Bukarestis liivaturniiril.

Kahekordne slämmivõitja Halep jättis maikuus Rooma turniiri säärelihasevigastuse tõttu pooleli ja pidi seejärel järjepanu loobuma nii Prantsusmaa lahtistest, Wimbledonist kui Tokyo olümpiast, mistõttu langes ta ka edetabelis esikümnest välja. Kolmekuuliselt võistluspausilt naasis ta augusti keskel, kuid juba järgmise turniiri Cincinnatis jättis ta võistluse reie lähendajalihase rebendi tõttu pooleli.

25-aastane Kontaveit ja temast viis aastat vanem Halep on varem kohtunud kolmel korral, kõik senised matšid on rumeenlanna võitnud kahes setis. 2017. aastal alistas Halep Kontaveidi Miamis 6:3, 6:0 ja Roomas 6.2, 6:4, mulluste Austraalia lahtiste veerandfinaalis olid rumeenlanna võidunumbrid 6:1, 6:1.

"Olen olnud äärmiselt keskendunud, võtnud mängu korraga ega mõelnud ette. Arvan, et see on aidanud mul igaks mänguks hästi keskenduda," ütles Kontaveit pärast poolfinaali. "Füüsiliselt pole see lihtne olnud, aga olen näidanud head tennist ja olen rahul sellega, kuidas olen sel nädalal mänginud. Finaalis on palju mängus ja ma usun, et naudin seda."

"Simona on suurepärane mängija. Olen talle paar korda küll kaotanud, aga usun, et mängin praegu natuke paremini," lisas ta. "Kindlasti tuleb raske lahing!"

"Tahtsin väga siin finaali jõuda. See on mu koduturniir ja tunnen end siin alati hästi. Olen õnnelik ja motiveeritud ja ootan väga finaali," ütles Halep poolfinaali järel. "Püüan anda endast parima, olla agressiivne ja nautida. Kogu rahvas toetab mind, kui kodus mängin, seetõttu tunnen end väljakul tugevana. Olen kahel korral Bukarestis võitnud, äkki nüüd läheb ka kolmas kord õnneks. Aga kui mitte, on see siiski hea tulemus."

"See ei saa olema kerge mäng, Anett on väga enesekindel ja võitnud palju matše," sõnas Halep Kontaveidi kohta. "Minu jaoks on see lihtsalt järjekordne mäng: tahan keskenduda enda asjadele, nagu alati."