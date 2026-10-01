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Eesti Võimlemisliidu peasekretäriks sai Margot Võsokov

Võimlemine
Margot Võsokov
Margot Võsokov Autor/allikas: Riinu-Liis Lajal
Võimlemine

Eesti Võimlemisliidu peasekretärina alustab Margot Võsokov, kes on seni tegutsenud liidu spordidirektorina.

Võsokov jätkab uues rollis Eesti võimlemise arendamist ning liidu igapäevase töö ja tegevuste koordineerimist. Senine töökogemus võimlemisliidus annab talle hea aluse uues ametis jätkamiseks ja liidu eesmärkide elluviimiseks.

"Mul on hea meel jätkata Eesti Võimlemisliidus uues rollis. Võimlemine on valdkond, mis on mulle südamelähedane ning alaliidu tasandil olen saanud selle arengusse juba viimastel aastatel panustada. Nüüd, astudes järgmise sammu, võtan ka suurema vastutuse. Minu jaoks on oluline hea koostöö meie liikmesklubidega ning soovin panustada sellesse, et võimlemise nähtavus ja mõju Eestis kasvaks," sõnas Võsokov.

Toimetaja: Maarja Värv

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