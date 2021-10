Tursunov: tahtsin tuua väljakule agressiivse Anett Kontaveidi

"Ta on pisut agressiivsem ja ma arvan, et see on omamoodi sisseehitatud väärtus. Ma tundsin, et tema mängus on selline sisemine agressiivsus, mis on kuidagi alla surutud ja ma leidsin, et ta peaks seda kasutama," lausus Tursunov intervjuus väljaandele Tennis.com.

"Niisiis tahtsin ma tuua väljakule agressiivse Aneti ja töötada nende asjade kallal, mis lisavad talle enesekindlust seda olemaks. Kui sa üritad olla agressiivne, aga sul pole midagi, mis seda toetaks, siis lihtsalt eksled ja lööd palle vastu tagumist seina."

Kui varem näiteks valgevenelannat Arina Sabalenkat ja venelannat Jelena Vesninad treeninud Tursunov märkas, et Kontaveit eelistab mängimist treeningutele, otsustas ta viimaseid lõbusamaks muuta ja mitte veeta lihtsalt tundide kaupa palli lüües.

Venelane lisas, et mängijana vihkas ta vigastuse tõttu loobumist, kuid treenerina vaatab asju teisiti. Pärast turniirivõitu Ostravas loobus Kontaveit järgmisel turniiril Chicagos igaks juhuks teise ringi matšist.

"Mõnikord, kui sul on väike trauma, võib see viia millegi tõsisema juurde," põhjendas Tursunov, kes näeb säärel käitumisel õigustust ka olukorras, kus tennisisti eesmärk on murda maailma esikümnesse.

"Kui ta ütleb mulle, et tahab olla esikümnes, siis ma ei keskendu järjekordse 250 taseme turniirile, mis tegelikult reitingut ei paranda," lausus Tursunov. "Ma ei keskendu sellele, et mäng iga hinna eest võita. Ma keskendun sellele, et viia mäng tasemele, mis lubaks tal seal võistelda."

Sellegipoolest on Tursunov kiire eduga rahul, sest lisab mängijale enesekindlust usaldada treenerit ka teistes asjades. "Toitumine, füüsis, erinevad otsused võivad anda tagasilööke. Tuleb mõelda pikaajaliselt," põhjendas ta.

Oma treeneritöö kohta ütles venelane järgnevat: "Ma tunnen, et teen head tööd. Ma ei karda seda öelda. Ma käitun kui poolearuline ja mõnikord naudin idioodina käitumist, aga ma tean, millest räägin ja mul on asja vastu kirge. Mul on tunne, et paljud mängijad võiks areneda, aga nad ei arene."

"Kui sa oled mängija, siis kontrollid kõike, aga siinkohal peab teine inimene protsessiga nõustuma - tuleb leida parimad viisid suhtlemiseks ja oma sõnumi pärale jõudmiseks," jätkas Tursunov.

"Mõistagi on mängijad üsna tundlikud - nad on oma asjas ühed paremad. Tuleb neile näidata, et neil on arengupotentsiaali. Palju sellest on psühholoogia. Samuti on see õppeprotsess."

Maailma edetabelis 20. kohta hoidev Kontaveit mängib hetkel mainekal Indian Wellsi tenniseturniiril, kus kohtub 16 parema hulgas brasiillanna Beatriz Haddad Maiaga (WTA 115.), kes lülitas üllatuslikult konkurentsist esimese asetusega Karolina Pliškova.