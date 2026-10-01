Luksemburg jäi Eesti-mängu eel vigastuse tõttu kaptenist ilma

Eesti võõrustab Luksemburgi laupäeva õhtul kell 19 Tallinnas A. Le Coq Arenal, mängu näeb ka ERR-i kanalite vahendusel.

Jansi trauma tõttu kutsuti Luksemburgi A-koondisesse Erfurdi Rot-Weissi 21-aastane keskkaitsja Sofiane Ikene, kes aitas kolmapäeval U-21 koondise 1:0 võidule Fääri saarte üle, tehes kaasa terve kohtumise. Ikene on senise karjääri jooksul käinud A-koondise eest väljakul kaks korda.

Trauma täpsem tõsidus selgub eesolevate uuringute käigus, aga Eesti vastu ei saa 126-kordne internatsionaal kindlasti mängida, kinnitas Luksemburgi jalgpalliliidu koduleht.

Klubijalgpalli Belgia kõrgliigaklubis Beveren mängiv paremkaitsja Jans sai vigastada teisipäevases koondisematšis Islandi vastu, kui ta vahetati juba 15. minutil välja, vahendab Soccernet.ee.

Luksemburgi jalgpallikoondise kapten ja rekordinternatsionaal Laurent Jans ei saa koondist vigastuse tõttu laupäevases Rahvuste liiga mängus Eesti vastu aidata.

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