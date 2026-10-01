Horse Show peakorraldaja: see on nagu hobuinimeste laulupidu

Gunnar Klettenberg on algusest peale osalenud kõigil 22 seni peetud Tallinn International Horse Show'l ning võistelnud iga kord ka Grand Prix etapil. Tema viimane võit jääb aga aastasse 2012. Ka seekord on Klettenberg oma hobustega stardis, milline on võidušanss?

"Tegelikult on suhteliselt raske ennustada, kes võidab," nentis ta. "Kuna see on hooaja esimene sisevõistlus, siis keegi ei tea, kuidas need hobused sees hüppavad, milline vorm on. Aga kindlasti on tugevamad ratsutajad siin oma parimate hobustega ja eks see siis pärast teist päeva on näha, kes on favoriidid."

Seekordsel Horse Show'l on esindatud üheksa riiki, 150 sportlast, ligi 200 hobust, kolme päeva peale tuleb kokku 600 starti ja ka publikut on tublisti oodata.

"Tegelikult on tohutult populaarne, sel aastal oleme ületanud kõik senise varasema 22 aasta rekordid, kaks päeva on täiesti täismaja, ühegi kohta pole – selles mõttes ma arvan, spordivõistluse kohta suhteliselt fenomenaalne üritus," rõõmustas võistluse peakorraldaja Riina Pill.

Populaarsuse põhjust ei tule kaugelt otsida – siin saab hoburahvas kokku. "Inimesed tulevad korra aastas siia, me ütleme alati, et see on nagu hobuinimeste laulupidu – kõik saavad kokku, kes võib-olla viimati nägid eelmisel aastal, ja nad istuvad siin maas, räägivad oma lugusid, jutte. See traditsioon, see on midagi muud kui olla ainult Facebookis või Tiktokis – inimesed lihtsalt saavad kokku ja hindavad seda."

Kolmepäevane võistlus kulmineerub pühapäeval MK-etapiga, millest algusega kell 17 teeb otseülekande ka ETV2.