Eesti kardispordi ajalugu teinud Kajak: vaikselt hakkab kohale jõudma

Markus Kajak on esimene Eesti kardisportlane, kes on võidutsenud maailmakarikavõistlustel. Lisaks on sel hooajal võimalus kindlustada tiitel ka Porsche Kesk-Euroopa sarjas.

Prantsusmaal Le Mansis sõidetud kardi maailmakarikaetapil osales 117 sõitjat, nende seas ka 21-aastane Markus Kajak. Eestlane alustas finaalsõitu teiselt kohalt, kuid suurepärase stardiga asus ta võistlust juhtima ning edu enam käest ei andnudki. Nii sai temast esimene eestlane, kes on kardispordis maailmakarikavõistlused võitnud.

"Tegelikult ei ole veel kohale jõudnud, sest meil oli kohe peale seda uus võistlus Porschega ja mõtted olid kohe eemal. Vaikselt hakkab kohale jõudma ja hakkan aru saama, mis tegelikult teoks sai," sõnas Kajak. "Ma arvan, et see on üpriski suur tervele autospordi kogukonnale. Pluss mulle endale ka kindlasti. Hästi pikalt unistasin ja nägin vaeva selle nimel ja see aasta sai teoks viidud."

Lisaks kardi maailmakarikale sõidab Kajak sel hooajal ka Porsche sprindivõistluste Kesk-Euroopa sarja. Kui kardirada on tavaliselt pooleteise kilomeetrine, siis kereautodega võisteldakse nelja kuni kuu kilomeetri pikkusel rajal.

"Peamine erinevus on kindlasti see, et autodel on hästi palju vedrustust, mida tegelikult kardil ei ole. See sõidustiil ja kohanemine toimub natukene teistmoodi," selgitas Kajak. "Põhimõtted on ikka samad, mis kardiga. Nii et tuleb natukene ümber harjuda ja endast parim anda."

Kuue etapiga kulmineeruva hooaja viimane etapp peetakse kahe nädala pärast Ungaris. Tiitli võitmiseks vajab Kajak kolmest sõidust ühte võitu. Eelmisel etapil Tšehhis suutis ta võita kolmest kolm.

"Läksin sinna enesekindlalt ja vabana, sest see maailmakarikas sai nüüd südame pealt ära. Tegi olemise natukene kergemaks. Jõudsin sinna ja treeningud ja kõik sõidud läksid väga hästi. Põhimõtteliselt kõik võitsin ära, mis seal sai ja nüüd on veel viimane etapp kahe nädala pärast Ungaris. Ja loodame sealt selle tiitli ka koju tuua," ütles Kajak.

Uue hooaja plaanid noorel sportlasel veel selged ei ole, kuid soov on jätkata nii kardi kui ka kereautoga.