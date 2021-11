Kontaveit alistas põnevas mängus Sakkari ja pääses Mehhikos finaali

Kontaveit alustas teisipäevast poolfinaali suurepäraselt, kui murdis avasetis Sakkari servi teises ja kuuendas geimis. Sealjuures tegi eestlanna vaid 28 minutit kestnud esimeses setis kaheksa lihtviga Sakkari 13 vastu, esimeselt servilt võitis ta 77 protsenti mängitud punktidest.

Teises setis oli Sakkari servil tugevam, leidis innustust Guadalajara lärmakalt publikult ning pärast veerand tunni pikkuseks veninud seitsmendat geimi murdis Kontaveidi servi kaheksandas. Kuus ässa löönud kreeklanna päästis ise kolm murdepalli.

Otsustavas setis jäi Kontaveit raskesse seisu, kui uue hingamise leidnud Sakkari murdis viiendas geimis ja läks 3:2 juhtima. Seejärel näitas eestlanna aga oma psühholoogilist tugevust, kui võitis kaheksa punkti ja neli geimi järjest ning kogu matši kahe tunni ja nelja minutiga 6:1, 3:6, 6:3.

Kontaveit võitis esimeselt servilt 77 protsenti mängitud punktidest Sakkari 62 vastu. Eestlanna sooritas 32 äralööki ja tegi 34 lihtviga, Sakkari samad numbrid olid 17 ja 31.

Finaalis kohtub Kontaveit hispaanlanna Garbine Muguruzaga, kes oli esimeses poolfinaalis 6:3, 6:3 üle kaasmaalannast Paula Badosast. Sealjuures alistas maailma viies reket alagrupiturniiri viimases voorus edasipääsu juba kindlustanud Kontaveidi 6:4, 6:4.

Enne mängu:

Nii Kontaveit kui Sakkari läbisid enda alagrupi kahe võidu ja ühe kaotusega. Kontaveit võitis Teotihuacani nime kandva alagrupi, alistades esmalt 6:3, 6:4 tänavuse Prantsusmaa lahtiste võitja, tšehhitari Barbora Krejcikova (WTA 3.) ning olles seejärel kindlalt 6:4, 6:0 üle teisest tšehhitarist Karolina Pliškovast (WTA 5.). Viimases alagrupimängus pidi ta tunnistama kahekordse slämmivõitja, hispaanlanna Garbine Muguruza (WTA 5.) 6:4, 6:4 paremust.

Sakkari alistas avamängus 6:2, 6:4 mulluse Prantsusmaa lahtiste võitja, poolatari Iga Swiateki (WTA 9.), kaotas seejärel 6:7 (4), 4:6 hispaanlanna Paula Badosale (WTA 10.), kuid alistas otsustavas mängus 7:6 (1), 6:7 (6), 6:3 turniiril kõrgeimat asetust omanud valgevenelanna Arina Sabalenka ja pääses tänu sellele Chichen Itza alagrupist Badosa järel teisena edasi.

25-aastane Kontaveit ja temast pool aastat vanem Sakkari on poolfinalistidest omavahel kõige rohkem vastamisi olnud – koguni 11 korral. Juba ainuüksi tänavu on nad mänginud neljal korral ja nende mängude seis on 2:2, üldsaldo on aga kreeklanna kasuks 6:5. Üldjuhul on kõik nende senised mängud olnud kahesetilised, vaid veebruaris Grampiansi turniiril selgitati võitja otsustava seti asemel matši kiires lõppmängus.

Tänavusest neljast mängust kolm on nad mänginud kõva kattega väljakul: Austraalia lahtiste eelturniiri poolfinaalis jäi Kontaveit peale 2:6, 6:3, 11:9, Tokyo olümpial võitis Sakkari 7:5, 6:2 ning Ostrava turniiri finaalis oli omakorda Kontaveit 6:2, 7:5 parem. Korra mängisid nad ka liival, kui Madridis võidutses Sakkari 6:3, 6:1.

Üldse on nende senisest 11 kohtumisest peetud kõva kattega väljakul olnud kaheksa ja seis on 4:4.

Kontaveit on tänavu võitnud neli WTA turniiri, enda viimasest 31 matšist on ta kaotanud vaid kolm. Eestlanna püüab enda karjääri 13. WTA finaalikohta, seejuures on ta võitnud enda viimased kaheksa poolfinaali. WTA finaalturniiri ajaloos on seni vaid kahel korral suutnud 8. asetatud mängija finaali jõuda: venelanna Vera Zvonarjova 2008. ja ukrainlanna Elina Svitolina 2019. aastal.

Sakkari seevastu on enda varasemast 16 WTA poolfinaalist võitnud vaid kolm, sel hooajal seitsmest vaid ühe – Ostravas.

"Muidugi ei ole lihtne oma lähedase sõbranna vastu mängida. Arvan, et oleme sellega küllaltki harjunud. Tal on olnud suurepärane aasta ja elan talle kaasa, kui ma tema vastu ei mängi. Eks see on osa tennisisti elust," kommenteeris Kontaveit pärast enda alagrupi viimast matši.

"Ütlesin talle juba Moskvas, et siin näeme," avaldas Sakkari pärast edasipääsu kindlustamist. "Mul on väga hea meel, et ta on siin, sest ta on väga tore inimene ja väärib seda."

"Aga mõistagi oleneb kõik sellest, kes poolfinaalis paremini mängib. Kavatsen võidelda, teha ükskõik mida, et finaali pääseda. Tahan lihtsalt mängu nautida, sest see atmosfäär on ebareaalne," jätkas Sakkari. "Mul ei jää küll väga palju aega puhkamiseks. Aga usun, et olen üldfüüsilise seisu poolest tuuril üks paremaid. Ma ei taha kõlada ülbelt, aga usun, et mu vorm on minu tugevus. Annan endast kõik, et ära taastuda."

"Kui Anett on poolfinaalis parem, siis nii on. Aga püüan taastuda ja kasutada ära neid häid emotsioone, mida täna väljakul tundsin," lõpetas Sakkari.

Esimeses poolfinaalis lähevad vastamisi hispaanlannad, turniiril kuuendana asetatud Garbine Muguruzaga (WTA 5.) ja seitsmenda paigutusega Paula Badosa, mis tähendab, et ühele hispaanlannale on finaalikoht tagatud. Viimati jõudis hispaanlanna finaalturniiril finaali 1993. aastal. Siis pidi Arantxa Sanchez-Vicario tunnistama Steffi Grafi paremust.