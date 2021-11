Kontaveit finaalturniiri avamängust: raske mäng oli

"Raske mäng oli. Pallid kipuvad siin natukene lendu minema. Esimest servi ei saanud ma nii palju sisse kui oleks tahtnud, aga kui need läksid sisse, siis sain initsiatiivi haarata ja mängu kontrollida. Eesmärk oli mängida võimalikult stabiilselt," rääkis võiduka avamatši järel Eesti esireket Anett Kontaveit, vahendab Delfi Sport.

"Eelnevalt vaatasin tema [Krejcikova - toim.] mänge. Üks asi on see, kui vaatad kohtumisi kellegi teisega ja teine on see, kui lähed väljakule mängima. See võib hoopis teistmoodi välja näha. Üritasin rohkem keskenduda sellele, mida ise teen ja valmis olla mõneks erilisemaks asjaks, mida tema mängus täheldasin," ütles Kontaveit.

"Ideaalis võiks igat mängu alustada tugevalt. Täna õnnestus see hästi," lisas Kontaveit.