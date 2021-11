Kontaveit: aitäh kõikidele Eestis, kes ärkasid kell 3.30, et mu mänge vaadata

"Tahaksin õnnitleda Garbinet, alistasid mu sellel turniiril kaks korda – liiga hea! Õnnitlused ka sinu tiimile!" alustas Kontaveit. "Tahan tänada ka enda tiimi, aitäh Dmitri [Tursunov], aitäh Tarmo [Tiits], mu füüsilise ettevalmistuse treener. Mu perekond, mu toetaja Tarmo [Sumberg] – aitäh, et oled mind toetanud ja kõik need aastad minusse uskunud, ka siis, kui ma ise endasse eriti ei uskunud."

"Aitäh Guadalajarale, et selle turniiri korraldamise enda peale võtsite," jätkas eestlanna. "Tundsin end siin väga hästi ja nautisin siin olemist. Olen enda üle nii uhke, et sel tasemel mängisin."

Kontaveit tänas ka kõiki naiste profitennise katuseorganisatsiooni WTA inimesi ning liikus seejärel edasi rahvani: "Olen kogenud imelist toetust, rahvas on olnud suurepärane! Aitäh kõikidele Eestis, kes ärkasid kell 3.30 öösel, et mu mänge vaadata. Teie toetus on minu jaoks väga tähtis!"

Uue nädala maailma edetabelis tõuseb Kontaveit seitsmendaks.