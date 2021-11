Tenniseekspert Kontaveidi kaotusest: varem või hiljem pidi see tulema

Kas see mäng, mille Kontaveit kaotas, peaks meid nüüd panema muretsema?

Varem või hiljem pidi ju see hetk tulema, et Anett ühe mängu kaotab. Muguruzal oli eile [pühapäeval - toim.] selg vastu seina ja tema hädasti vajas seda võitu. Muguruza mängis väga hästi, aga midagi drastilist see kaotus Anetti jaoks ei tähenda.

Kas Kontaveidi kaks esimest mängu olid samal tasemel kui varasematel turniiridel või olid isegi natukene paremad?

Esimene matš kindlasti mitte. Need olud seal Mehhikos on rasked ja teistsugused. Esimeses mängus Barbora Krejcikova vastu eksis Anett hulganisti lihtsate löökidega. Väljak on väga kiire ja mäestiku hõre õhk jättis oma jälje. Teine matš oli oluliselt parem ja ütleksin, et tegelikult Muguruza vastu ei mänginud Anett üldse halvasti. Lihtsalt vastane oli veel parem.

Kumb vastane on Kontaveidile parem, kas Arina Sabalenka või Maria Sakkari?

Väga raske öelda. Sabalenka ja Sakkari matši võib võita üks, võib võita teine. Kui vaadata varasemaid omavahelisi kohtumisi, siis tundub, et Sakkari oleks natukene sobivam vastane Anetti jaoks. Sabalenka on kerge favoriit Sakkari vastu, aga võidab see, kes võidab viimase punkti.

Kui WTA aastalõputurniir algas, siis oli jutt, et Kontaveidil pole ju midagi kaotada. Nüüd kui ta on poolfinaalis, kas tal on midagi kaotada?

Kindlasti on. Süües kasvab isu ja ikkagi kõik, kes seal turniiril on tunnetavad, et nad on võimelised selle turniiri võitma. Miks mitte ka hispaanlanna Bedosa, kes mängib poolfinaalis Muguruza vastu. Kaotada on tegelikult palju, aga võita veel rohkem.

Kas Kontaveit mängib turniiril veel kaks mängu või ühe?

Ma loodan, et kaks.