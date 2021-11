Kontaveit pärast mängu: ma ei mõelnud eelmistele kohtumistele

"Muidugi olen ma poolfinaali saamise üle väga elevil," sõnas Kontaveit mängujärgsel pressikonverentsil. "Arvan, et mängisin väga hea matši. Minu jaoks oli väga oluline olla võimalikult järjekindel. Veidi võttis aega, et tema servidega harjuda, kuid ma tundsin, et mu mäng muutus matši edenedes aina paremaks."

"Ma arvan, et ma ei mõelnud sellele, et jäin eelmistes kohtumistes [Pliškova vastu] 0:3 alla. Ma usun, et iga kord, kui väljakule astud, on sul uus võimalus. Eelmistel kohtumistel ei ole erilist tähtsust. On uus päev ja sa pead võitma mängijat, kelle vastu mängid. Ma lähenen sellele nii," ütles Kontaveit.

"Ma arvan, et pean oma lööke natuke rohkem usaldama ja lihtsalt üritama. See on olnud väga oluline, et mitte liiga palju pingutada, aga jääda siiski agressiivseks. Kui see pole võimalik, siis tuleb lihtsalt olla järjekindel," lisas ta.