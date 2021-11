Kontaveit tõuseb koju jäävast Jabeurist aasta lõpuks mööda

"Mul on kahju teatada, et mul pole võimalik varuvõistlejana Guadalajarasse minna. Vajan rohkem aega, et taastuda ja järgmiseks hooajaks valmistuda," kirjutas tuneeslanna Twitteris.

Eesti esireket Anett Kontaveit on praegu maailma edetabelis Jabeuri järel kaheksandal kohal, aga WTA finaalturniiril teenib ta tabelisse vähemalt 375 punkti, mis tõstavad ta Jabeurist aasta lõpuks igal juhul mööda.

WTA finaalturniir algab Guadalajaras kolmapäeval.

I am sorry to announce that I won't be able to go to Guadalajara as an alternate. I need more time to recover and prepare for next season.



I am super proud of achieving my goal and my best ranking in the world: 7! Thank you for your support and see you next year! #TeamOJ pic.twitter.com/rbfAr4Ldu9