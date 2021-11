Maratonmängu võitnud Sakkari läheb poolfinaalis Kontaveidiga vastamisi

Turniiril neljandana asetatud Sakkari sai Chichen Itza alagrupi otsustavas matšis kaks tundi ja 47 minutit kestnud heitluse järel 7:6 (1), 6:7 (6), 6:3 jagu finaalturniiril kõrgeimat paigutust omanud valgevenelanna Arina Sabalenkast (WTA 2.). Seejuures otsustavas setis läks Sabalenka 3:1 juhtima, kuid Sakkari võitis siis viis geimi järjest.

Kaks võitu ja ühe kaotuse saanud Sakkari pääses enda alagrupist teisena edasi ja läheb nüüd poolfinaalis vastamisi enda hea sõbranna Kontaveidiga, kellega ta on varem mänginud koguni 11. korral. Omavaheliste mängude seis on 6:5 kreeklanna kasuks, viimati olid nad aga vastamisi Ostrava finaalis, kus Kontaveit jäi peale 6:2, 7:5.

"Muidugi ei ole lihtne oma lähedase sõbranna vastu mängida. Arvan, et oleme sellega küllaltki harjunud. Tal on olnud suurepärane aasta ja elan talle kaasa, kui ma tema vastu ei mängi. Eks see on osa tennisisti elust," kommenteeris Kontaveit pärast enda alagrupi viimast matši.

Chichen Itza alagrupi võitnud Paula Badosa pidi sarnaselt Kontaveidile grupi viimases mänguvoorus kaotuse vastu võtma. Turniiril seitsmendana asetatud Badosa (WTA 10.) kaotas 5:7, 4:6 viiendana paigutatud poolatarile Iga Swiatekile (WTA 9.), kellele see oli finaalturniiri esimene võit. Badosal aga lõppes kaheksamänguline võiduseeria.

Selles alagrupis lõpetasid seega kahe võidu ja ühe kaotusega Badosa ja Sakkari, parem setivõitude protsent andis esikoha hispaanlannale. Kolmanda koha sai alagrupis Swiatek ja viimaseks jäi Sabalenka.

Badosa läheb poolfinaalis vastamisi enda kaasmaalanna, turniiril kuuendana asetatud Garbine Muguruzaga (WTA 5.), mis tähendab, et ühele hispaanlannale on finaalikoht tagatud. Viimati jõudis hispaanlanna finaalturniiril finaali 1993. aastal. Siis pidi Arantxa Sanchez-Vicario tunnistama Steffi Grafi paremust.

Poolfinaalid mängitakse Mehhikos teisipäeva õhtul ja ööl vastu kolmapäeva: Badosa ja Muguruza mängivad Eesti aja järgi kell 22 ning Kontaveit ja Sakkari kell 3.30.