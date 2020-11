Andrus Veerpalu kohtuistung lükkus uude aastasse

Innsbrucki maakohtu asepresident Andreas Stutter ütles Postimehele, et sellel aastal Andrus Veerpalu kindlasti Austrias kohtu ette ei astu. "16. novembriks määratud kohtuistung on tühistatud. Pandeemia tõttu toimub istung järgmisel aastal," ütles Stutter ja lisas, et uue istungi toimumispäeva ei ole veel kindlaks määratud.

Innsbrucki prokuratuuri pressiesindaja Hansjörg Mayri sõnul süüdistatakse suusatajaid Andreas Veerpalu ja Karel Tammjärve spordipettuses ja Andrus Veerpalu spordipettusele kaasaaitamises.

Süüdistuse järgi lasi Andrus Veerpalu 22. veebruaril 2019 Seefeldi MMi ajal oma hotellituppa sisse kasahhi suusataja Aleksei Poltoranini ja dopinguvõrgustiku ninamehe Mark Schmidti isa Ansgard Schmidti, et nad saaksid veredopinguga tegeleda.