Ajakirjanik Alaveri toimikust: Ekspress ei plaani edasi minna, oleme rahul

Kalevi sõnul ei saadud toimikust kätte kogu informatsiooni, kuid avaldatud osaga ollakse praegu siiski rahul.

"Toimikute puhul jääb üldiselt minigisugune hulk kaetuks, kui need on terviseandmed jne. Toimikut lugedes on seal ka võib-olla spetsiifilisemaid osi, milles tekivad küsimused, et äkki on seal inimesi, kelle kohta avalikkus ja ka ise tahaks nende rolli kohta rohkem teada. Vähemalt praegu midagi rohkem oodata ei ole," rääkis Kalev.

"Ka Eesti Ekspress ei plaani edasi minna. Oleme rahul sellega, mis kätte saime. Osa, mis on varjatud - raske öelda, et see osa on väike - aga ehk sellest piisab."

"Raske on öelda, mis on toimikutest kõige šokeerivam osa. Võib-olla sõbramehelikkus dopinguarstidega; see, kui igapäevane suhtlus dopingutarvitamise juures on. Justkui sõbrad räägivad omavahel, et mis koguse panen endale süstlaga kõhunaha alt kasvuhormooni ja kui palju võistluse eel verd vahetada," tõdes Kalev.

Palju on küsimusi tekitanud Seefeldi MM-il Eesti suusatajate vastutava treenerina tegutsenud Anti Saarepuu roll. Kas on võimalik, et igapäevaselt sportlastega kokku puutunud treener ei olnud dopingu tarvitamisest teadlik? "Seda oli ka endal alguses raske uskuda, aga praegu ei ole midagi, mis seda kinnitaks või osutaks vastupidisele," toonitas Kalev.