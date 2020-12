Kohtu all viibiv Mark Schmidt soovib hakata dopinguametnike kaastööliseks

Erfurdi dopinguvõrgustiku keskne kuju Mark Schmidt andis Müncheni kohtuprotsessil teada, et on valmis nö pooli muutma ja hakkama dopinguametnikke abistama.

Schmidti sõnul võib temast tulevikus petturite püüdmisel kasu olla ning ta "soovib anda midagi tagasi ja kompenseerida", vahendab väljaanne MDR.de. Ta võrdles end häkkeriga, kelle valitsus pärast pahategusid värvab ja kes aitab seejärel turvaauke lappida.

"Ma tean, kuidas süsteem töötab," sõnas Erfurdist pärit doktor kohtus. Oma sõnul näeb ta end dopinguametnikele informatsiooni edastajana ning kuna ta väidab end teadvat, mis sportlase tippu aitab, siis suudaks ta neil ennetavalt takistada valesid samme astumast.

"Sooviksin alustada pigem eile kui täna. Aga sel teel seisab veel takistusi," jätkas 42-aastane kohtualune. Vastavalt reeglitele ei tohi dopingurikkumisega tegelane antidopinguorganisatsioonidega koostööd teha ja Schmidtil ei tohi olla professionaalsel tasandil kontakte ka sportlaste ega treeneritega.

Aastaid sportlasi dopingu tarvitamisel aidanud doktor Schmidt peeti kinni mullu veebruaris Seefeldi suusatamise maailmameistrivõistluste aegu. Koos temaga viibib kohtu all neli kaasosalist. "Mul on kahju, et olen nad endaga kaasa vedanud," kommenteeris Schmidt. "Pigem istuksin siin üksi."

Müncheni prokuratuuri 145-leheküljelise süüdistuse kohaselt on Schmidt alates 2011. aastast tegelenud veredopingu ja kasvuhormooni vahendamisega vähemalt 23 tippsportlasele. Kohtuotsust Schmidti ja tema kaasosaliste kohta on praeguse seisuga oodata 15. jaanuaril.

Eestlastest kasutasid Schmidti teenuseid murdmaasuusatajad Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu ja Algo Kärp. Kõigile neile vahendas Schmidti kontakti Mati Alaver.