Ained segi ajanud dopinguarst Schmidt seadis sportlase tervise ohtu

Saksamaal Münchenis jätkuval dopingudoktor Mark Schmidti kohtuprotsessil ilmnes reedesel istungil, et sakslasest spordiarst oli osale klientidest müünud dopingu pähe aineid, mis ei avalda mõju ning on tervisele ohtlikud.

42-aastane Schmidt, kes oli seni rõhutanud, et sportlaste tervis oli talle teenuseid osutades esmatähtis, tunnistas nüüd, et polnud alati teadlik, missugust dopinguainet ta kliendile annab. 2017. aasta septembris süstis ta austerlannast ratturile Christina Kollmann-Forstnerile vedelikus lahustatud pulbrit, pärast mida Kollmann-Forstneri tervislik seisund märgatavalt halvenes ja tema uriin punaseks värvus.

Hemoglobiinipõhise hapnikukandja (HBOC) asemel oli Schmidt andnud Christina Kollmann-Forstnerile methemoglobiini. Methemoglobiini puhul on tegemist ainega, mis on osaliselt saadud kas hiirte, kasside, veiste või elevantide verest, kuid et see pole võimeline hapnikku transportima, on see dopinguainena kasutu. "Ma ei olnud seda [ainet] korralikult kontrollinud," lausus Schmidt, keda prokuratuur süüdistab ligi 150 dopingujuhtumis osalemises ja raskete füüsiliste vigastuste tekitamises.

"Ma ei olnud piisavalt põhjalik," tunnistas Schmidt, lisades, et oli uskunud enda varasemalt usaldusväärset Horvaatia tarnijat. Sama methemoglobiini müüva ravimitootja Sigma-Aldrich tunnistajaks kutsutud esindaja Renate Stiessi sõnul piisanuks aga pudelipealse sildi lugemisest: "Seal pidanuks olema märge "R&D Use Only" (ainult teadus- ja arendustegevuseks - toim.). See aine ei ole mõeldud inimestel kasutamiseks."

Christina Kollmann-Forstnerile Schmidti protseduur füüsilisi vigastusi ei põhjustanud. Eksperdina kohtuprotsessi kaasatud Lübecki ülikooli endise molekulaarbioloogia professori Wolfgang Jelkmanni sõnul kandis Schmidt Kollmann-Forstneri eest viimase enesetunde halvenemisel hoolt ning Austria rattur paranes.