Dopinguarst Schmidti telefoni kuulati pealt ja tema autol oli jälgimisseade

"Ükski abiline ei teinud midagi omal initsiatiivil," vahendab kohtus Müncheni tolliametist uurimisse kaasatud Rainer Grabherri sõnu Delfi Sport.

Schmidti abistamise on üles tunnistanud juba üks haiglaõde ja parameedik, kes ütlesid, et said Schmidtilt juhiseid, kuhu minna ning kuidas sportlastele täpselt vereprotseduure teha. Schmidt on ka ise talle esitatud süüdistused suures osas omaks võtnud.

2019. aasta 25. jaanuaril kuulati Schmidti telefoni esimest korda pealt. Seejärel võeti jälgimise alla ka teiste kaitsealuste telefonid. Jälgiti ka meilivahetust ning Schmidti autole paigaldati jälgimisseade.

Schmidt ja tema neli abilist vahistati 2019. aasta 27. veebruaril. Samal päeval toimus haarang ka Seefeldis Põhja suusaalade MM-il, kui politseijaoskonda toimetati Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu, kasahh Aleksei Poltoranin ning kaks Austria suusatajat.