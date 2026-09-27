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Berliinis oli ohus naiste maratoni maailmarekord

Kergejõustik
Tigst Assefa Berliini maratoni finišis.
Tigst Assefa Berliini maratoni finišis. Autor/allikas: WorldAthletics/X
Kergejõustik

Etioopia pikamaajooksja Tigst Assefa püstitas pühapäeval Berliinis naiste maratonis kõigi aegade kolmanda tulemuse.

29-aastane Assefa edestas juba viie kilomeetri vaheajapunktis konkurente ligi poole minutiga. Ta pani distantsi keskosas tempot kõvasti juurde ning püsis maailmarekordi graafikus kuni umbes 40 kilomeetrini, siis hakkasid kiirust aeglustama jalakrambid.

Etiooplanna jõudis finišisse lonkaval sammul. Vaatamata keerulisele lõpule püstitas Assefa kõigi aegade kolmanda tulemuse 2:11.04. Keenialanna Ruth Chepngetichi nimel olevast maailmarekordist jäi lahutama 68 sekundit.

Etioopia naised võtsid suisa viisikvõidu ning esikümne teise poolde pääses veel kaks Assefa kaasmaalast. Teise koha sai Bedatu Hirpa (2:16.53) ja kolmanda koha Dera Dida (2:16.55). Augusti keskel Euroopa meistriks tulnud soomlanna Alisa Vainio oli sunnitud jalavigastuse tõttu katkestama enne kümnendat kilomeetrit.

Meeste jooksu valitsesid samuti etiooplased. Esikoha saavutas Guye Adola 2:02.50-ga, edestades kaasmaalast Dida Diribat (2:03.19) ja tansaanlast Gabriel Geayd (2:03.59).

Toimetaja: Henrik Laever

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