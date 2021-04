President võtab Andrus Veerpalult teenetemärgid

Andrus Veerpalul tuleb tagastada talle 2002. aastal antud Eesti Punase Risti I klassi ja 2006. aastal antud Valgetähe I klassi teenetemärk. Teenetemärkide seaduse paragrahvi 13 järgi võib Vabariigi President otsustada teenetemärgi ära võtta, kui inimese hilisem käitumine on olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle teenetemärgi andmise.

Rahvusvahelise Spordiarbitraaži (CAS) antidopingu osakond leidis Andrus Veerpalu olevat süüdi organiseeritud dopinguskeemis osalemises ning määras kahekordsele olümpiavõitjale tänavu märtsis kaheaastase spordis tegutsemise keelu. Veerpalu oli Team Haanja treenerina aidanud vahendada ja varjata keelatud ainete kasutamist. Laiaulatuslik dopinguvõrgustik paljastati operatsiooni "Aadrilaskmine" käigus Seefeldi suusaalade MM-il 2019. aastal.

Andrus Veerpalu, keda süüdistatakse Innsbrucki prokuratuuri poolt spordipettuses, lasi süüdistuse järgi Seefeldi MM-i ajal oma hotellituppa sisse Kasahstani suusataja Aleksei Poltoranini ja dopinguvõrgustiku ninamehe Mark Schmidti isa Ansgard Schmidti, et nad saaksid veredopinguga tegeleda. Algselt eelmise aasta 16. novembril toimuma pidanud Veerpalu kohtuistung lükati koroonaviiruse pandeemia tõttu määramata ajaks edasi.

2019. aasta märtsis võeti president Kersti Kaljulaidi otsusega teenetemärgid ka suusatreener Mati Alaverilt. Eesti suusatajatele Andreas Veerpalule, Karel Tammjärvele ja Algo Kärbile dopinguarst Mark Schmidti kontakti vahendanud Alaveri mõistis Harju maakohus 2019. aasta novembris dopingu tarvitamisele kallutamises süüdi, karistades treenerit aastase tingimisi vangistusega poolteiseaastase katseajaga.