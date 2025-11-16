X!

Rekordilainel Tribuntsov: liigume õiges suunas

Ujumine
Foto: ERR
Ujumine

Euroopa lühiraja meistrivõistlusteks valmistuv Ralf Tribuntsov kasutas võimalust teha kaks starti Kohtla-Järvel, kus toimusid juunioride ja noorte Eesti meistrivõistlused. Reedel uuendas ta kroolisprindi Eesti rekordit ajaga 21,08 ja laupäeval ujus 100 kompleksi 52,20 sekundiga. Eesti rekord paranes 50 m kroolis nelja ja 100 m kompleksis 28 sajandiku võrra.

"See näitab, et me liigume õiges suunas oma tegemistega. Ja et 100 energiajaotuse kogemus on läinud veel paremaks," analüüsis Tribuntsov. "Ma arvan, et 100 võti on see, et sa oskad alustada kiiresti, aga piisava efektiivsusega, et jääks ka lõpus jõudu järele."

Tribuntsov on tipptaset näidanud läbi terve hooaja. Septembri lõpus algas hooaeg kahe Eesti rekordiga, oktoobris võistles ta edukalt kolmel MK-etapil ja rekordeid ujub ka praegu, ehkki Euroopa meistrivõistlusteni on jäänud veel pisut üle kahe nädala.

"Ma arvan, et see on üks meie metoodikaid ka, et olla kogu aeg kiire, sest sellist kiirust, nagu ma võistlustel ujun, treeningutel ei suuda kätte saada," nentis ta. "Ja sealt ma näen neid vigu ja millele ma peaks keskenduma. Ma pean olema kogu aeg kiire, et näha neid vigu, mis mul tekivad täiskiirusel ja seda trennis teha on raske. Nii et see taktika, mis meil ongi, olla kogu aeg kiire, ja seda me teeme."

Oma põhialal seliliujumises võistleb Tribuntsov järgmisel nädalavahetusel Tallinnas.

100 m kompleksi rekordiujumise ja pikema intervjuu video

 

Toimetaja: Maarja Värv

