Tribuntsov lõpetas MK-etapi kaheksanda kohaga

Ujumine
Ralf Tribuntsov.
Ralf Tribuntsov. Autor/allikas: Aleksei Vorontsov/EUL
Ujumine

Eesti ujuja Ralf Tribuntsov lõpetas esmaspäeval USA-s Westmontis toimunud MK-etapi kaheksanda kohaga 50 meetri liblikujumise finaalis.

Viimase päeva alal, 50 meetri liblikujumises, sai eelujumistes isikliku rekordi teinud Tribuntsov kirja aja 22,75, millega ta pälvis kaheksanda koha. Tulemusega jäi ta eelujumistes püstitatud tippmargile alla vaid 12 sajandikuga.

31-aastane Tribuntsov tunnistas, et liblikasprint on tema jaoks uus ja väljakutseid pakkuv ala. "Liblikasprint ongi uus kogemus ja sel korral ei õnnestunud kõiki detaile paika saada. Üldplaanis võib esimese kahe etapiga rahule jääda. Olen saanud siit täpselt seda, mille järgi ka MK-etappidele võistlema tulin. Väga väärtuslik kogemus enne lühiraja EM-i mulle," sõnas ujuja.

"Peame nüüd treeneriga uuesti läbi arutama, mis distantsidega Torontosse peale läheme, aga seni ammutan nendest nädalatest ainult positiivsust."

MK-sarja punktiarvestuses 17. kohta hoidev Tribuntsov lisas, et kuigi tulemused on üldpildis positiivsed, ei puudu temas ka enesekriitilisus. "Eks finaalidesse jõudmine on tore, aga seal tahaks juba paremini esineda," ütles ta.

Ainsa eestlasena kõigil etappidel osalev Ralf Tribuntsov on seni MK-sarjas suutnud murda igal alal finaali, näidates kõrget taset maailma tippude seas. Järgmine ja ühtlasi viimane maailma karika etapp toimub 23.–25. oktoobril Kanadas Torontos.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

