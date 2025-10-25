X!

Tribuntsov pääses Torontos kuuendana finaali

Ujumine
Ralf Tribuntsov
Ralf Tribuntsov Autor/allikas: Dmitrij Shestakov
Ujumine

Eesti ujuja Ralf Tribuntsov saavutas Torontos pälvis maailma karika etapil 100 meetri seliliujumises finaalikoha.

Sel hooajal MK-sarjas häid tulemusi teinud Tribuntsov sai Toronto etapi viimasel distantsil eelujumistes ajaks 50,65, millega pälvis kokkuvõttes kuuenda koha. Oma rahvusrekordist jäi ta 0,40 sekundi kaugusele.

Eelujumistes oli kiireim poolakas Kacper Stokowski, kes sai ajaks 49,80. Tribuntsovist olid kiiremad veel ungarlane Hubert Kos (49,95), ameeriklane Gabriel Jett (50,34), itaallane Lorenzo Mora (50,59) ning kanadalane Finlay Knox (50,63).

100 meetri seliliujumise finaal toimub Eesti aja järgi öösel vastu pühapäeva kell 1.46.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

