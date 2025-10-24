Tribuntsov tagas taas koha MK-etapi finaalujumises

Hooaja esimesel MK-etapil Carmelis püstitas Tribuntsov samal alal rahvusrekordi 22,91 ja see tähistas ühtlasi tema esimest 23 sekundi piiri alistamist. Eelmisel etapil Westmontis ujus ta 23,12.

"Võtan praegu võistlemist kui head treeninglaagrit. Tegelikult tunnen, et keha hakkab vaikselt kärbuma juba, aga loodan, et õhtuks jalad taastuvad," kommenteeris eestlane. "Hea emotsioon on sees ja ootan juba, kui saab kodumaal EM-iks valmistuda."

Toronto etapi eelujumistes ületas ainsana 23 sekundi piiri ungarlane Hubert Kos (22,90). Samas oli Tribuntsov kaheksa seas üsna kindlalt, sest üheksandaks tulnud Luke Barr sai kirja 23,60.

Meeste 50 meetri seliliujumise finaal on kavas Eesti aja järgi ööl vastu laupäeva.