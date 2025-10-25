X!

Tribuntsov jäi Torontos esimesena pjedestaalilt välja

Ujumine
Eesti ujuja Ralf Tribuntsov tuli Torontos toimuval maailma karika etapil meeste 50 meetri seliliujumise finaalis neljandaks ajaga 23,06.

Sellega parandas ta oma eelujumises näidatud aega kahe kümnendikuga ja oli kiirem ka kui eelmisel etapil Westmontis, kui sai kirja 23,12. Tribuntsovi rahvusrekord on avaetapil Carmelis püstitatud 22,91.

Kindla esikoha teenis ungarlane Hubert Kos, kes oli pöördes teine, aga võitis ajaga 22,67. Teise koha sai poolel maal juhtinud itaallane Thomas Ceccon (22,93). Poolakas Kacper Stokowski edestas Tribuntsovi kuue sajandikuga ja lõpetas kolmandana (23,00).

Laupäeval on Tribuntsov stardis meeste 100 meetri seliliujumises.

Toimetaja: Siim Boikov

