Tribuntsov lõpetab MK-sarja Torontos

Ujumine
Ralf Tribuntsov
Ralf Tribuntsov Autor/allikas: Eesti Ujumisliit
Ujumine

Ujumise MK-sari lõpeb neljapäevast laupäevani ehk 23.-25. oktoobrini Torontos toimuva etapiga. Stardis on ka Ralf Tribuntsov, kes on eelmistel etappidel suutnud finaali pääseda kõigil kuuel alal, kus ta startinud on.

31-aastane Tribuntsov alustas MK-hooaega oktoobri teisel nädalalõpul Carmelis, kus püstitas kaks Eesti rekordit: 50 meetri vabaujumises (21,12) ja 50 meetri seliliujumises (22,91). Seliliujumises pääses ta esmakordselt MK-sarjas kolme parima hulka, kui pälvis teise koha, vahendab Eesti ujumisliidu kodulehekülg.

Nädal hiljem Westmontis näitas Tribuntsov rekorditelähedasi aegu ja murdis samuti igal alal finaali. Etapi parimaks tulemuseks oli neljas koht 50 meetri seliliujumises, kus ta ujus aja 23,12.

Toronto etapp on MK-sarja viimane peatus, kus Tribuntsov stardib 50 meetri vabaujumises ning 50 ja 100 meetri seliliujumises.

"On olnud päris kiire võistlemine ja kui eelmisel aastal läksin ma iga etapiga aina kiiremaks, siis praegu olen püsinud üsna stabiilsena. Ju tulin seekord lihtsalt parema vormiga. Eks näis, kui kaua seda kiirust suudan hoida – loodetavasti veel ka järgmisel etapil, aga natuke annab juba tunda ka väsimus," sõnas Tribuntsov peale eelmist etappi intervjuus ERR Spordile.

Torontos algavad eelujumised Eesti järgi kell 17.00 ja finaalid öösel kell 1.00.

Kahe etapiga on Tribuntsov saanud 72,7 punkti (arvesse lähevad finaalikohad ja AQUA punktid) ja hoiab MK punktiarvestuses 17. kohta.

Torontos pannakse MK-sarjale punkt, mille järel suundub Tribuntsov tegema viimast ettevalmistust enne detsembri alguses Poolas toimuvat lühiraja EM-i.

Toimetaja: Siim Boikov

