Karl Robin Rillo krooniti Maardus Quad Open klassi Eesti meistriks

Karl Robin Rillo krooniti Maardus motokrossi Eesti meistrivõistluste finaaletapil kolmandat korda Quad Open klassi Eesti meistriks, kuigi mõlemas sõidus tuli tal alustada viimaste seast. Külgvankrite klassis võttis etapivõidu Ülar Karing, kes kindlustas koos Sten Niitsooga Eesti karikavõidu. MX Naised klassis sai Sthella Toomela oma esimese Eesti meistrivõistluste etapivõidu.

Mõlemas Quad Open klassi sõidus jäi Eesti meistrivõistluste liider Rillo (Yamaha, RedMoto Racing) stardipuu taha seisma, samal ajal kui Rasmus Sõna (GasGas, RedMoto Racing) ja teised konkurendid rajale kihutasid. Esimese ringi lõpuks oli Rillo juba neljas, neljandal ringil teine ning viiendal ringil läks ta juhtima. Sõidu võitis ta 21-sekundilise eduga Sõna ja Karl Koho (Honda, Äksi39Team) ees.

Teises sõidus kordus sama stsenaarium. Rillo möödus Sõnast neljandal ringil ning sõitis seejärel oma teed. Ka teise sõidu võitis Rillo Sõna ja Koho ees ning sellega ka kogu etapi. "Proovisin täna startides uut strateegiat, mis peaks väidetavalt olema tõhusam. Kuid mõlemas stardis suri mootor lihtsalt välja ja pidin hakkama tagant tulema," selgitas Rillo. "Siiski olen tänase päevaga väga rahul. Rada oli väga hästi ette valmistatud, tehniline ja raske, korraldaja on teinud väga head tööd."

Oma kolmanda Quad Open klassi Eesti meistritiitli üle on Rillo väga õnnelik, kuigi tunnistas, et oleks soovinud tänavu põhilise Eesti konkurendi Kevin Saarega rohkem võistelda. Eesti meistrivõistluste hõbeda võttis Karl Koho ning pronksi Rasmus Sõna, kes kindlustas tänase tugeva sõiduga kolmanda koha.

Quad B klassi võitis Brent Saul (Yamaha, RedMoto Racing), kes edestas teises sõidus esimese sõidu võitnud Joonas Avistet (Yamaha, Kagu Motoklubi).

Külgvankrite klassis oli üle pika aja taas rajal Gert Gordejev (Husqvarna, RedMoto Racing), kelle korvimeheks oli Lari Kunnas. Gordejev näitas, et aastatepikkune võistluspaus pole sõidutunnetust ära võtnud.

Gordejev võttis esimeses sõidus stardivõidu ning kuigi Ülar Karing – Sten Niitsoo (KTM, RXT Motoklubi) said vahepeal ette, ei õnnestunud neil eest ära sõita. Finišis lahendas Gordejev olukorra enda kasuks. Teises sõidus oli Gordejev taas stardis kiireim, kuid seekord möödus Karing peagi ja juhtis sõitu lõpuni.

Gordejev võistles Maardus täiesti uue masinaga. Pärast sõite arutasid ta ja Kunnas pikalt seadistusi, mida muuta, et tsikkel paremini liiguks. Ka Karingu võistlusmasin oli talle võõras – enne Rahvuste Motokrossi ei soovinud ta enda tsikliga riskida ning sõitis Tanel Reesnalt laenatud masinaga.

"Esimese sõidu lõpus hakkasid siduriga jamad. Üritasin kurve võimalikult laugelt võtta ja Gordejev, vana kala, kasutas selle nõrkuse kohe ära," rääkis Karing. Tänavu Eestis juba kolm etappi võitnud Karing ütleb, et on vanemaks saades hakanud liivaradu nagu Maardu rohkem armastama. "Siin on vaja peaga sõita ja mulle Maardu väga sobib."

Karing – Niitsoo tänane etapivõit tõi neile ka Eesti karikavõidu, sest Maardu etapp läks karikavõistluste arvestusse. Eesti meistritiitli võitsid kahe nädala eest Langel Markus Normak ja Tomass Daniels Dukulis. KV Veteran klassis võitsid Maardus Argo Põldsaar / Erki Rüütli (KTM, Motoklubi Kohila Sidecar Cross Team). Nemad on ka selle klassi Eesti meistrid.

Külgvankrite rahvuskoondise liikmetest võistlesid Maardus vaid Karing ja Niitsoo. Eesti meistrid Normak – Dukulis ning Robert Lihtsa, kelle korvimees Rahvuste Motokrossil on Markus Lina, säästsid tsikleid ja valmistusid Prantsusmaale sõiduks. Sinna suunduvad ka quadide koondislased Karl Robin Rillo ja Rasmus Sõna, keda Kevin Saar juba ees ootab.

MX Naised klassis sai Sthella Toomela (Husqvarna, KTL Racing Klubi) oma esimese Eesti meistrivõistluste etapivõidu. Esimeses sõidus oli Toomela teine Carita Lombi (Husqvarna, Pärnu Motoclub) järel ning Eesti meistritiitli juba kindlustanud Martha Koort (GasGas, AMB Racing Team) lõpetas kolmandana. Teises sõidus sai Toomela hea stardi ja suutis oma kohta lõpuni hoida.

"Andsin endast parima ja ma üldse ei saanud aru, et Carita tagant tuleb," rääkis üliõnnelik Toomela, kes ei osanud enda sõnul etapivõitu oodata.

Lombi surve oli sedavõrd tugev, et Toomela ei tajunud, kui lähedal konkurent talle tegelikult oli. Finišis olid nii Toomela ise kui ka tema vanemad tulemuse üle väga õnnelikud. Etapi võitis Toomela, Lomp oli teine ja Koort kolmas. Eesti meistritiitli võitis Koort Lombi ja Toomela ees. MX Naiste erinevate rattaklasside holeshoti auhinnad läksid Maardus Lombile, Toomelale ja Koortile.

50cc klassis võitis nii Maardu etapi kui ka Eesti meistritiitli Arden Konsa (KTM, AMB Racing Team).

ATV Lapsed Automaat klassi parim oli Rocco Kübarsepp (RedMoto Racing), kes tuli samuti Eesti meistriks, võites kõik sõidud. ATV Lapsed Käikudega klassi võitis Maardu etapi Egert Juhaste, kuid Eesti meistriks krooniti Kren Astok (mõlemad Cobra, ReMoto Racing).

Quad Juunior klassi võitis Maardus Rainis Liiva (KTM, Pühajõe MK) ning Quad 100 klassis Sebastian Pedras (Kawasaki, Kagu MK). Eesti meistritiitli võitis mõlemas klassis Egert Sutt (Cobra, Pärnu Motoclub).

MX Hobi klassi etapivõidu võttis Sander Pihlakas (Husqvarna, RedMoto Racing), kes sai Maardus sõitudest võidu ja kolmanda koha. MX Hobi klassi karikavõitjaks krooniti aga Marten Kotkas (Husqvarna, KTL Racing Klubi), kes lõpetas Maardu etapi kolmandana.