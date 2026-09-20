Henri Anier jääb koondisemängudest kõrvale, asendab Joonas Tamm

Koondise eest 104 mänguga 23 väravat löönud ning igapäevaselt Paide Linnameeskonda esindav Anier sai vigastada laupäeval, 19. septembril toimunud A. Le Coq Premium liiga mängus FC Nõmme Unitedi vastu. Ründeosakonnas on eemalejääjaid veelgi, sest tervisemured kimbutavad nii Rauno Sappineni, Marten-Chris Paalbergi kui ka Tony Varjundit.

Peatreener Jürgen Henn kutsus Anieri eemalejäämisest tulenevalt meeskonda 34-aastase Joonas Tamme, kes esindas koondist viimati 2025. aasta sügisel. Igapäevajalgpalli mängib ta Rumeenias, kuuludes tänavuseks hooajaks kõrgliigasse kerkinud Sepsi OSK ridadesse. 2022. aastal valiti Tamm Eesti aasta meesjalgpalluriks.

Eesti koondis alustab Rahvuste liigat kahe võõrsilmänguga: 26. septembril kell 19.00 Eesti aja järgi minnakse võõrsil vastamisi Islandiga, 29. septembril kell 21.45 on vastaseks Bulgaaria. Mängudeakna teine pool koosneb kahest kodumängust, kui 3. oktoobril kell 19.00 võõrustatakse A. Le Coq Arenal Luksemburgi ning 6. oktoobril kell 21.45 Islandit.

Koondise koosseis septembri ja oktoobri mängudeks:

Väravavahid

Karl Jakob Hein (13.04.2002) – SV Werder Bremen (GER) 47/0

Matvei Igonen (02.10.1996) – Degerfors IF (SWE) 17/0

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 5/0

Kaitsjad

Karol Mets (16.05.1993) – VfL Bochum (GER) 104/0

Joonas Tamm (02.02.1992) – Sepsi OSK (ROU) 67/4

Märten Kuusk (05.04.1996) – Varssavi Polonia (POL) 44/0

Maksim Paskotši (19.01.2003) – KAA Gent (BEL) 40/1

Frank Liivak (07.07.1996) – Tallinna FCI Levadia 27/3

Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 26/2

Michael Schjønning-Larsen (02.02.2001) – Kilmarnock FC (SCO) 20/0

Robi Saarma (20.05.2001) – Pardubice (CZE) 16/1

Joseph Saliste (10.04.1995) – Tallinna FCI Levadia 11/0

Erko Jonne Tõugjas (05.07.2003) – Halmstad BK (SWE) 9/0

Tanel Tammik (14.06.2002) – Tallinna FCI Levadia 2/1

Sander Alamaa (09.02.2008) – Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad

Mattias Käit (29.06.1998) – FC Thun (SUI) 66/11

Martin Miller (25.09.1997) – Paide Linnameeskond 40/2

Markus Poom (27.02.1999) – AS Trencin (SVK) 35/0

Markus Soomets (02.03.2000) – Kolding IF (DEN) 24/0

Mihkel Ainsalu (08.03.1996) – Tallinna FCI Levadia 24/0

Kevor Palumets (21.11.2002) – FC Košice (SVK) 21/1

Patrik Kristal (12.11.2007) – FC Thun (SUI) 14/0

Maksimilian Skvortsov (20.12.2007) – Tallinna FCI Levadia 0/0



Ründajad

Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – NK Olimpija Ljubljana (SVN) 21/2

Karel Mustmaa (08.08.2005) – FK Cukaricki (SRB) 5/1

Mattias Männilaan (08.09.2001) – Nõmme Kalju FC 3/0

Peatreener: Jürgen Henn