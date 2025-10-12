X!

Jefimova tegi eelujumistes konkurentidele silmad ette

Eneli Jefimova oli USA-s Carmelis toimuval ujumise maailma karika etapil eelujumistes kõige kiirem, viimasel võistluspäeval pääses finaali ka Ralf Tribuntsov.

Jefimova sai 50 meetri rinnuliujumises ajaks 29,35, millega teenis eelujumistes kindla esikoha. Teisena pääses finaali sakslanna Anna Elendt, kelle ajaks jäi 29,80. Viimasena pääses edasi ungarlanna Henrietta Fangli, kes puudutas seina 30,63-ga.

Finaalikoha pälvis ka Ralf Tribuntsov, kes pälvis 100 meetri seliliujumise eelujumistes ajaga 51,30 seitsmenda koha. Kiireim oli poolakas Kacper Stokowski ajaga 50,80, esikolmikusse mahtusid veel austraallane Enoch Robb (50,86) ning itaallane Thomas Ceccon (50,98).

Christopher Palvadrel finaalikohta pälvida ei õnnestunud, kui ta teenis 200 meetri rinnuliujumise eelujumistes ajaga 2.11,00 13. koha. Kaheksandana finaali jõudnud Leon Marchandist (2.06,41) jäi ta enam kui poole ja nelja sekundi kaugusele, kiireim oli Joshua Matheny ajaga 2.04,89.

Carmeli MK-etapi viimased finaalid ujutakse Eesti aja järgi öösel vastu pühapäeva.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

