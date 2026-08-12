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Popovici säilitas kroolikuninga trooni, Sjöström tõusis aegade edukaimaks naiseks

Ujumine
Sarah Sjöström
Sarah Sjöström Autor/allikas: SCANPIX / AP
Ujumine

Ujumise Euroopa meistrivõistlustel Pariisis võitis ühe ikoonilisema ala ehk meeste 100 meetri vabaltujumise tiitlikaitsja David Popovici uue võistluste rekordiga 46,56.

Rumeenlane oli tegelikult suurema osa distantsist teine, aga suutis lõpus mööduda Jegor Kornevist (46,74). Pronksmedali teenis esimeselt rajalt startinud Ungari ujuja Kristof Milak (46,87).

Juba karjääri 18. pika raja EM-kulla teenis aga rootslanna Sarah Sjöström, kes oli parim 50 meetri liblikujumises (25,05). Ühtlasi kordas ta Franziska van Almsicki rekordit. Rootslannal on aga ülejäänud medaleid sakslannast selgelt enam. Meestest on enam suutnud vaid 21 kulda teeninud venelane Aleksandr Popov.

Belglanna Roos Vanotterdijki (25,12) järel tõi Rootsile sel distantsil teise medali Sara Junevik (25,51).

Meeste 200 meetri seliliujumise võitis ungarlane Hubert Kos (1.53,08), kes edestas kreeklast Apostolos Siskost (1.53,81) ja itaallast Thomas Cecconi (1.53,96).

Naiste 400 meetri kompleksujumises tõi Iirimaale kulla Ellen Walshe (4.34,42). Hõbeda sai britt Amalie Smith (4.35,12) ja pronksi poolatar Justina Anna Kozan (4.36,47).

Meeste 800 meetri vabaltujumises võitis Euroopa rekordiga kulla Johannes Liebmann (7.37,59). Saksamaale kindlustas kaksikvõidu Sven Schwarz (7.41,16) ja Ungarile tõi pronksi Zalan Sarkany (7.41,75).

Õhtu ainsa teatefinaali ehk naiste 4 x 100 meetri vabaltujumise võitis Holland (3.31,89). Võistluste rekordi ujunud nelikusse kuulusid Milou van Wijk, Imani de Jong, Yara van Kalmthout ja Marrit Steenbergen. Hõbeda sai Itaalia (3.33,19) ja pronksi neutraalsete sportlaste võistkond (3.33,69).

Õhtu jooksul sai näha ka maailmarekordit - itaallanna Sara Curtis läbis 50 meetri seliliujumise poolfinaali 26,63-ga. Austraallanna Kaylee McKeowni kolme aasta tagune tippmark oli 26,86.

Toimetaja: Siim Boikov

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