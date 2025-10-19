Tribuntsov oli MK-etapil olümpiavõitjate järel neljas

Viienda ajaga finaali pääsenud Tribuntsov ujus seal välja aja 23,12, mis andis talle tugevas konkurentsis seekord neljanda koha.

Võidu teenis ungarlasest olümpiavõitja Hubert Kos ajaga 22,91, vaid ühe sajandikuga kaotas talle kolmekordne lühiraja MM-pronks Kacper Stokowski ning poolakale omakorda kahe sajandikuga Itaalia ujumistäht, Pariisis 100 m distantsi olümpiakulla võitnud Thomas Ceccon.

"Tahtsin aja alla 23 sekundi kinnitada. Samas tulin MK-sarjale, et saada olulist kogemust tippudega võistlemisest ja ka enda kohta õppida. Suudan ujumisi kontrollida ja õhtustes finaalides ujuda kiiremini kui hommikul," võttis Tribuntsov võistluse kokku.

Treener Toni Meijel kinnitas samuti, et liigutakse õiges suunas. "Korralik sooritus! Sajandik siit-sealt ja oledki neljas. Mulle meeldib see, et Ralf suudab hommikuti tugevalt ujuda ja õhtul veel juurde panna ning kontrollida oma energiat ja taastumist kolmepäevaste etappide kestel. Oleme sellega enne hädas olnud ja see on oluline samm vaadates lühiraja EM-i poole," rääkis Meijel.

Nädal aega tagasi püstitas 31-aastane Tribuntsov Carmeli MK-etapil rahvusrekordi 22,91, millega ta saavutas teise koha. Toona jõudis ta finaali samuti viiendana ja tulemusega 23,27.