Tribuntsov alustas MK-etappi Eesti rekordiga

USA-s Carmelis peetaval ujumise MK-etapil püstitas Ralf Tribuntsov eelujumises Eesti rekordi.

Tribuntsov ujus 50 m vabaujumises uueks Eesti rekordiks 21,12 ja pääses parima ajaga finaali.

Naiste 200 m rinnuliujumises pääses sügisest USA-s ülikoolis õppiv Eneli Jefimova samuti finaali. Jefimova näitas eelujumiste seitsmendat aega, saades kirja 2.21,62. Kiireim oli ameeriklanna Kate Douglass ajaga 2.15,99.

Meeste 100 m rinnuliujumises sai Christopher Palvadre ajaga 1.00,18 21. koha, eelujumiste kiireim oli hollandlane Caspar Corbeau 56,26-ga.

Finaalid algavad Eesti aja järgi ööl vastu laupäeva kell 1.

Tribuntsov võistleb Carmelis veel ka 50 ja 100 m seliliujumises, Jefimova võistleb laupäeval 100 ja pühapäeval 50 m rinnuliujumises ning Palvadre ujub laupäeval 50 m rinnuli ja pühapäeval 200 m rinnuli.

