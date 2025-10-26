X!

Eesti rekordi püstitanud Tribuntsov lõpetas MK-hooaja pronksiga

Ralf Tribuntsov.
Ralf Tribuntsov.
Eesti ujuja Ralf Tribuntsov pani Torontos maailma karika sarja hooajale ilusa punkti, kui pälvis 100 meetri seliliujumises uue rahvusrekordiga pronksmedali.

Kuuendana finaali pääsenud Tribuntsov tegi finaalis suurepärase esituse ning pälvis ajaga 49,42 MK-hooaja viimasel distantsil pronksi. Ühtlasi viis ta Eesti rekordi uude sekundisse, mullu ujus ta Budapestis ajaks 50,25.

Tribuntsovist kiiremad olid poolakas Kacper Stokowski (49,41) ning ungarlane Hubert Kos, kes oli teiselt planeedilt ja püstitas ajaga 48,16 uue maailmarekordi.

Mullu Pariisis 200 meetri seliliujumises olümpiavõitjaks tulnud Kos pälvis ühtlasi MK-sarja kokkuvõttes 175,8 punktiga võidu, edestades ameeriklast Shaine Casast (171,2 p) ja hollandlast Caspar Corbeaud (171 p). Tribuntsov kogus kolme etapiga 112,8 punkti ning sai üldarvestuses 18. koha.

Naiste arvestuses oli viimasel etapil samuti kõik veel õhus, kuid Kate Douglass püstitas 100 meetri vabaujumises samuti maailmarekordi, kui lõpetas ajaga 49,93. Ameeriklanna kogus MK-hooaja peale 177,5 punkti, edestades napilt kaasmaalast Gretchen Walshi (177,3 p).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

