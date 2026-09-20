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Levadia võiduseeria sai Narvas otsa

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Jalgpalli Premium liiga. JK Narva Trans - Tallinna FCI Levadia
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Premium liiga

Tallinna FCI Levadia viigistas jalgpalli Premium liiga 29. vooru kohtumises võõrsil JK Narva Transiga 1:1 ja sellega katkes pealinnaklubi kaheksamänguline võiduseeria.

Wendell viis Levadia juba viiendal minutil juhtima, aga 57. minutil Ahmad Gero viigistas ja kuigi kolm minutit hiljem jäi piirilinnaklubi Murad Velijevi eemaldamise järel kümnekesi, siis seis enam ei muutunud.

Levadiale tähendas see eduka seeria lõppu, sest meeskond oli pärast 2. augustil saadud 1:1 viiki Pärnu Vaprusega võitnud kaheksa kohtumist järjest. Nende sisse mahtus ka 21. augustil kodus 4:0 võit Narva üle.

Päeva viimases mängus alistas Tallinna FC Flora kodus Vapruse 3:2 (60., 62. Erik Sorga, 90+4. Sander Alamaa - 55. Matthias Limberg, 75. Sander Kapper). Pärast väravateta avapoolaega suudeti kolm punkti kindlustada alles mängu üleminutitel.

Seis 29. vooru järel: 1. Levadia 72 punkti, 2. Flora 55, 3. Paide 51, 4. Kalju 50, 5. Tammeka 44, 6. Harju 35, 7. Vaprus 34, 8. Kuressaare 29, 9. United 28, 10. Trans 19.

Toimetaja: Siim Boikov

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