Napilt olümpialt eemale jäänud Seer alustab uue kelguga uut hooaega

"Praegu oleme siin jäätrennis," sõnas ta Tartu Lõunakeskuse jääl ERR-ile ja kasutas erialast žargooni. "Jäätrenn on üks stardiosa ja selleks ongi pingviinid. See on hea tunnetuse saamiseks enne hooaja algust ja stardiosa ongi pingviinid, et natuke kogemust kasvatada ja tehnikat lihvida."

Tänavuse taliolümpia pilet jäi Seeril napilt püüdmata. "Alguses oli ikka raske, sest motivatsioon ja siht olid ikka seatud olümpiaks. Ma tegelikult ju proovisin ja andsin endast parima. Samas andsin endale ka aru, et ma olen ainult paar aastat selle spordialaga tegelenud ja tipud on siin teinud kaheksa ja kümme aastat."

"Kui olen nii lühikese ajaga top 30s naine maailmas, siis suudan ma ka kindlasti sinna top 15-sse ära sõita."

Emma Triin Seer treenib koondise peatreeneri, isa Marek Seeri käe all. "Me läheme uuele hooajale vastu uue kelguga," lausus too. "See on hetkel meil koostöös Läti kelguföderatsiooniga lõppviimistluses, mis tähendab, et seda sätitakse lõplikult Emma järgi."

"Ala on tehniliselt väga palju muutunud, kelgu seadistust otsitakse põhimõtteliselt iga ilma ja iga raja jaoks, mida tollel ajal, kui mina sõitsin, väga ei otsitud. Kelgud on läinud oluliselt pehmemaks, mis muidugi on hea, sest kiirused on läinud suuremaks. Emma sõidab täna minu tippajast kolm ja pool sekundit kiiremini. Midagi pole teha, nii palju on see tehnoloogia arenenud täna jah."

Tulevikku vaadates on peatreeneri plaanid uue olümpiatsükli eel kindlalt paigas. "Kindlasti teha edukas olümpiatsükli hooaeg," lausus Marek Seer. "Kindlasti ära kvalifitseeruda eelseisvaks olümpiaks."

"Ja minu enda unistus koondise peatreenerina on ülejärgmisele olümpiale jõuda koondisega välja, kus materjali oleks juba oluliselt rohkem, kui üks või kaks sportlast. See on minu suur plaan. Ma arvan, et teen selle ära ka. Täna noortele ka - tulge ja küsige - me aitame teid jää peal kindlasti."

Esimene võistlus ootab Emma Triin Seeri ees novembri lõpus.