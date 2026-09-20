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Kairi Marlen Antoniak uuendas ultrajooksu MM-il kolme Eesti rekordit

Kergejõustik
Kairi Marlen Antoniak MM-il enne starti.
Kairi Marlen Antoniak MM-il enne starti. Autor/allikas: Rauno Lõhmus
Kergejõustik

Ainsa eestlasena pühapäeval Hispaanias Amesis toimunud 100 kilomeetri ultrajooksu maailmameistrivõistlustel osalenud ja seal 34. koha saanud Kairi Marlen Antoniak püstitas kolm Eesti rekordit: 100 kilomeetri, 50 kilomeetri ja 6 tunni jooksus.

98 maailmameistrivõistlustel osalenud naise seas 34. koha saanud Kairi Marlen Antoniaki lõpuaeg oli 8:23.28. See oli 21 minutit parem seni samuti talle kuulunud Eesti tipptulemusest.

Viimasel ringil parimaks Baltimaade esindajaks tõusnud Antoniak (pikalt selles arvestuses liidrina jooksnud lätlane Lauma Izaka kaotas talle lõpus 18 sekundiga) ütles finišis, et päeva jooksul väga palavaks muutunud ilmaga, kus temperatuur tõusis päikese käes üle 40 kraadi, oli raske joosta. "Selline tunne, nagu jookseks kuus tundi järjest praepanni peal. Aga suutsin hoida endale plaani pandud tempot joosta 5 minutiga kilomeeter. Jäämüts oli väga hea, see jahutas. Panin jääd ka rinnahoidjasse, see toimis ka väga hästi, hoides keha jaheda," olid Antoniaki esimesed emotsioonid.

Eestlane jäi saavutatud resultaadiga väga rahule. "Huvitav, mis oleks olnud siis aeg, kui oleks olnud normaalne temperatuur ja vähem tõusumeetreid. Siin oli päris raskeid tõuse ning lisaks üks karm ja tehniline laskumine," rääkis Antoniak rajast.

Ka kohaga oli Antoniak rahul. "Nägin rajal väga palju katkestajaid, nii mehi kui naisi. Ja ka väga tugevad naised kõndsid," ütles Antonik, tuues esile, et kõndijate seas oli 2023. aasta kevadel Euroopa rekordiks 7:03.40 jooksnud Sarah Webster, kes lõpuks katkestas, kusjuures britil jäi finišisse jõudmisest puudu vähem kui kolm kilomeetrit.

Võistluse käigus uuendas Kairi Marlen Antoniak ka 50 km rekordit, saades ajaks 3:58.56. Kusjuures poolel maal oli ta 49. kohal. 6 tunni jooksu uus tippmark on 72,5 kilomeetrit.

Eelmised rekordid püstitas Kairi Marlen Antoniak eelmisel aastal Sillamäel, kui ta tuli 100 kilomeetris Eesti meistriks ajaga 8:44.42. Siis läbis ta pool maad ajaga 4:17.12 ja 6 tunni jooksus sai kirja 68 kilomeetrit.

Nii meeste kui ka naiste arvestuses läbis 20 viiekilomeetrist peamiselt asfaldil kulgenud ringi kõige kiiremini USA esindaja.

Naiste arvestuses esikoha saanud Courtney Olsen sai võiduajaks 7:10.31. Tema on maailmas üks kahest naisest, kes on suutnud joosta 100 kilomeetrit 7 tunni piirist kiiremini, tema isiklik rekord on aasta tagasi joostud 6:59.55. Naiste maailmarekord on ekstraklassist, jaapanlane Tomoe Abe jooksis 2000. aastal 6:33.11.

MMil läkski naiste teine koht Jaapanisse, selle sai ajaga 7:11,57 Miho Nakata, kes sarnaselt Antoniakiga suutis isikliku rekordi püstitada. Maailma edetabelis 23. kohalt 14. kohale tõusnud Nakata eelmine isiklik rekord oli 7:19.12 aastast 2022.

Meestest võitis ajaga 6:09.25 oma isiklikule rekordile kahe minutiga alla jäänud Charlie Lawrence, kes suutis edestada ajaga 6:12.41 teise koha saanud leedulasest maailmarekordiomanikku Aleksandr Sorokinit, kelle isiklik tippmark on 6:05.35.

Kui maailmameistrivõistlustel oli naisi rajal 98, siis mehi startis 132. Tulemuse sai neist kirja vastavalt 79 ja 114.

Toimetaja: Rene Kundla

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