Lühirajaujumise EM-il läheb starti 14 eestlast

Detsembri alguses Poola linnas Lublinis toimuvatel lühirajaujumise Euroopa meistrivõistlustel stardib 14 Eesti ujujat. Kõige suuremad lootused on seotud Eneli Jefimova, Kregor Zirgi ja Ralf Tribuntsoviga.

18-aastane Jefimova stardib Euroopa meistrivõistlustel praeguste plaanide kohaselt 50, 100 ja 200 meetri rinnuliujumises. Tal on Lublinis ka üks tiitel kaitsta, sest kahe aasta eest Otopenis tuli kuld 100 meetri distantsil, lisaks hõbe kaks korda lühemal maal.

Hiljuti kümme kuuld väldanud võistluspausi lõpetanud Zirk stardib neljal individuaalalal: 200 meetri liblikujumises ning 100, 200 ja 400 meetri vabaltujumises. Põhilised lootused on seotud liblikujumise distantsiga.

Tänavu sügiselt hoogsalt MK-etappidel startinud, kaks korda pjedestaalile kerkinud ja viis Eesti rekordit püstitanud Tribuntsov peaks tulema starti 50 ja 100 meetri seliliujumises.

Kohtade ees finaalis või poolfinaalis hakkavad kindlasti heitlema ka Daniel Zaitsev, Maria Romanjuk ja Alex Ahtiainen.

Lisaks kuuluvad koosseisu tänavune juunioride EM-i hõbe Egle Salu, Mark Iltšišin, Oliver Kuulpak, Siim Kesküla, Artur Tobler, Christopher Palvadre, Lars Kuljus ja Alan Smok.

Individuaaldistantsi kõrval on koondisel plaan hüpata vette ka mitmes teateujumises: meeste 4 x 50 meetri vabaltujumises ja kombineeritud teates ning segavõistkonna 4 x 50 meetri kombineeritud teates.

Lühirajaujumise Euroopa meistrivõistlused toimuvad Lublinis 2.-7. detsembrini.