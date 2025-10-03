X!

Selgusid teise poolaasta spordistipendiumide saajad

Tanel VIsnap
Tanel VIsnap Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
2025. aasta teiseks pooleks jagas kultuuriministeerium riiklikke spordistipendiume 74 sportlasele 29 spordialalt kogusummas 66 600 eurot. Stipendiume jagatakse kaks korda aastas, et toetada sportlike tipptulemuste saavutamist.

Spordistipendiumide määramisel arvestatakse eelkõige olümpiaalade rahvusvahelistel tiitli- ja suurvõistlustel saavutatud tulemusi, vastava spordialaliidu seisukohti ning sportlase professionaalset suhtumist püstitatud eesmärkide realiseerimisse. 

Ühe riikliku spordistipendiumi suurus poolaastas on 900 eurot. 2025. aasta riigieelarves on spordistipendiumide jagamiseks kokku 140 400 eurot.   

Spordistipendiumi saajad 2025. aasta teisel poolaastal:

Judo - Jakob Vares, Georg Sebastian Nõges, Marek-Adrian Mäsak
Purjetamine - Johanna Lukk, Emma Viktoria Millend
Poks - Anton Vinogradov
Ujumine - Daniel Zaitsev, Ralf Tribuntsov, Egle Salu, Maria Romanjuk
Võimlemine - Polina Tubaleva, Ksenja Ožigina, Valeria Valasevitš, Ester Kreitsman
Vehklemine - Julia Trynova, Eliisa Kikerpill
Aerutamine - Roman Orlov, Joonas Vähesoo, Elizaveta Fedorova
Suusatamine - Kaidy Kaasiku, Kelly Sildaru, Keidy Kaasiku, Tormis Laine, Artti Aigro
Triatlon - Liis Kapten, Gregor Rasva, Evamaria Albert
Kurling - Erika Tuvike, Kerli Laidsalu, Heili Grossmann, Liisa Turmann
Maadlus - Richard Karelson
Vibusport - Lisell Jäätma, Meeri-Marita Paas, Robin Jäätma
Laskesuusatamine - Rene Zahkna, Kristo Siimer
Golf - Richard Teder, Mattias Varjun
Iluuisutamine - Mihhail Selevko, Arlet Levandi
Kergejõustik - Pippi Lotta Enok, Tiidrek Nurme
Laskesport - Peeter Jürisson, Kaspar Pettai
Jalgrattasport - Riko Mäeuibo
Jäähoki - Marek Potšinok, Rasmus Kiik
Saalihoki - Saskia Ormak, Mathias Einamann
Käsipall - Daniela Tuusis, Kermo Saksing
Võrkpall - Heleene Hollas, Liisa Remmelg
Korvpall - Greeta Üprus, Gert Suvi
Veemootorisport - Paul Richard Laur, Kärol Soodla
Orienteerumine - Doris Kudre, Evely Kaasiku
Karate - Karl Erik Meltsas, Tan Markus Ojala
Allveesport - Carmel Uibopuu, Vladimir Kunitsõn
Male - Mai Narva, Sofia Blokhin
Parasport - Matz Topkin, Egert Jõesaar, Tanel Visnap, Kätlin Riidebach, Ain Villau, Keira Rattur, Rinat Raisp

Toimetaja: Kristjan Kallaste

