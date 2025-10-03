Selgusid teise poolaasta spordistipendiumide saajad

Ühe riikliku spordistipendiumi suurus poolaastas on 900 eurot. 2025. aasta riigieelarves on spordistipendiumide jagamiseks kokku 140 400 eurot.

Spordistipendiumide määramisel arvestatakse eelkõige olümpiaalade rahvusvahelistel tiitli- ja suurvõistlustel saavutatud tulemusi, vastava spordialaliidu seisukohti ning sportlase professionaalset suhtumist püstitatud eesmärkide realiseerimisse.

2025. aasta teiseks pooleks jagas kultuuriministeerium riiklikke spordistipendiume 74 sportlasele 29 spordialalt kogusummas 66 600 eurot. Stipendiume jagatakse kaks korda aastas, et toetada sportlike tipptulemuste saavutamist.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: